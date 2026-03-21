El Gobierno asegura que una gremialista filmó el video de Manuel Adorni antes de subir al avión privado

El Gobierno afirmó haber identificado a la persona que presuntamente filmó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras abordaba un vuelo privado con destino a Punta del Este junto a su familia, en el aeropuerto de San Fernando. Al difundir el dato, lo que busca principalmente el Gobierno es desactivar la interna que se generó después de la viralización de las imágenes.

Según fuentes oficiales, se trataría de una sindicalista de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación, quien además se desempeñaría como empleada de planta permanente en la Administración Nacional de Aviación Civil.

De acuerdo con la información difundida, la persona señalada es Victoria Correa, quien, según las mismas fuentes, tendría militancia en el Partido de los Trabajadores Socialistas, espacio que integra el Frente de Izquierda.

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El video que activó las sospechas

Consultado por las imágenes, el Manuel Adorni sostuvo que “el video está claro que es nuestro, es de puertas adentro del Gobierno, es de alguien que estaba del vidrio para adentro”.

Aunque evitó señalar responsables, las sospechas se posaron en el asesor Santiago Caputo, quiena mantiene una interna con Karina Milei.

“Alguien guardó el video un mes para encontrar el momento justo y armar una historia donde no hay nada ni legal, ni antiético, ni malo”, agregó el jefe de ministros. Ese “momento justo” coincidió con la polémica por el viaje de su esposa a Nueva York en el avión presidencial.

El posteo de Nicolás del Caño

Nicolás del Caño, diputado que pertenece al mismo espacio político que la mujer señalada, postó en sus redes que resulta "evidente que desde la Rosada necesitan cambiar la agenda para que no se hable del crecimiento de la desocupación o del escándalo de Libra"

Defendió a la militante aludida y manifestó que es Adorni "el que tiene que dar las explicaciones del caso".

El viaje a Punta del Este en la Justicia

En paralelo, la Justicia avanza en la causa que investiga el traslado e incorporó nueva documentación, entre ella una factura del vuelo y datos de una cuenta en el exterior que suman interrogantes. El juez Ariel Lijo ordenó además a la Policía de Seguridad Aeroportuaria relevar las cámaras del aeropuerto correspondientes al 12 de febrero, fecha en la que Adorni y su familia viajaron en avión privado.

El juzgado ya recibió comprobantes que acreditan el pago del vuelo que partió desde San Fernando hacia Uruguay ese día. La factura remitida al tribunal da cuenta de un costo de 4.830 dólares -correspondiente solo al tramo de ida- , por encima de los 3.800 dólares que había mencionado el funcionario.

A la controversia por el vuelo privado a Punta del Este y el viaje de su esposa en el avión presidencial se sumó en las últimas horas una nueva denuncia: la diputada Marcela Pagano acusó a Adorni de no haber declarado una vivienda en un country de Exaltación de la Cruz, cuyas expensas figuran a nombre de su esposa.

En desarrollo...

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