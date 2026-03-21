Se complica la situación de Adorni: la Justicia pidió pruebas sobre el viaje a Punta del Este

No pareciera asomar en el mediano plazo un alivio para Manuel Adorni: el jefe de Gabinete ya acumula varias denuncias penales y pedidos de informes parlamentarios y judiciales por el vuelo a Nueva York, donde subió a su mujer a la comitiva presidencial, y por el otro viaje en un chárter privado que realizó con su familia y un amigo a Uruguay, durante los feriados de carnaval. Sobre este viaje a Punta del Este entre el 12 y el 17 de febrero la Justicia está avanzando con celeridad y ya ordenó varias medidas de prueba y pedidos de informes.

La foto que inició el derrumbe de Adorni: junto a su mujer, Bettina Angeletti, en un cementerio judío acompañando a Milei en Estados Unidos.

No son los únicos frentes judiciales que el exvocero tiene por delante. La diputada Marcela Pagano amplió la denuncia penal por enriquecimiento ilícito por una casa no declarada por Adorni en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. La propiedad está a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, y no estaría incluida en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Pagano además denunció que la consultora +BE, de Angeletti, cobró más de 6,3 millones de pesos por capacitaciones brindadas a una naviera proveedora de YPF de la cual Adorni es director titular. Esa denuncia está en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo de la jueza María Servini. La primera denuncia de Pagano, sobre el viaje a EEUU, tramita en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Y otra querella presentada por el abogado Gregorio Dalbón, por el mismo tema, recayó en el juzgado que subroga Ariel Lijo.

UxP pide interpelar a Adorni

En el ámbito legislativo, en tanto, el bloque de Unión por la Patria, encabezado por Germán Martínez, presentó un proyecto para interpelar a Adorni en Diputados. Y el diputado Esteban Paulón presentó dos pedidos: uno en el Congreso y otro dirigido a la Secretaría General de la Presidencia, para conocer los gastos de la gira, los viáticos de la comitiva y el rol de Angeletti en el viaje. Paulón, además, junto a Pablo Juliano (UCR) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) denunciaron en la justicia el viaje a Uruguay.

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El expediente del vuelo a Punta del Este durante los feriados de carnaval está en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, que investigan un posible enriquecimiento ilícito o un caso de dádivas. Adorni viajó en un jet privado Hondajet desde San Fernando hasta Laguna del Sauce. El juzgado secuestró la factura del vuelo de ida emitida por la empresa Alpha Centauri SA en favor de Imhouse SA, por el importe de 4.830 dólares. Es la empresa del periodista Marcelo Grandio, amigo de Adorni. Grandio vive en Uruguay y tiene un programa en la Televisión Pública, área que depende del jefe de Gabinete.

Las dudas son con respecto al vuelo de regreso hacia Buenos Aires. Fuentes judiciales señalaron a PERFIL que se obtuvo una factura emitida por la empresa Alpha Centauri SA en favor de Agustín Issin Hansen. El detalle especifica “servicios aeronáuticos” por el importe de 42.250 dólares, que habrían sido por la contratación de 10 vuelos. Según informó elDiarioAR, Issin Hansen es un piloto de Consultatio, empresa de Eduardo Costantini. Consultado por ese medio, el piloto dijo que vende tramos aéreos y recibe una comisión de las empresas operadoras dueñas de los aviones, como Alpha Centauri. La justicia ya le requirió que aporte la totalidad de la documentación que posea del vuelo.

Fuentes judiciales también aclararon que, respecto al pago, se acompañó una constancia de acreditación de fondos en una cuenta en el exterior. A raíz de esa información, Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de Imhouse, y el secreto fiscal de Issin Hansen. También se pidió información al banco sobre las cuentas y movimientos del pago del primer vuelo y a ARCA sobre la facturación y situación fiscal de Alpha Centauri y de Issin Hansen.