El imperio de Leonid Radvinsky: el dueño de OnlyFans que facturaba un millón de dólares por día

El ascenso de Leonid Radvinsky en la cúspide de la economía de creadores consolidó a OnlyFans como una de las empresas tecnológicas más rentables del mundo. El empresario, que adquirió la mayoría de la firma británica en 2018, diseñó un ecosistema financiero donde la plataforma actuaba únicamente como intermediario tecnológico, reteniendo el 20% de cada transacción. Según los registros de Companies House, la matriz de la compañía, Fenix International, reportó pagos de usuarios que superaron los 7.200 millones de dólares durante el ejercicio fiscal 2024, un incremento del 8,8% respecto al año anterior.

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La estrategia de Radvinsky se centró en la escalabilidad técnica y la diversificación de flujos de ingresos. El informe anual detalló que el empresario percibió 701 millones de dólares en dividendos durante el último año, lo que equivalía a un pago promedio de 1,9 millones de dólares por día. Esta cifra elevó su patrimonio neto a los 7.800 millones de dólares, posicionándolo en el puesto 181 de la lista Forbes 400. "OnlyFans es una plataforma de tecnología de vanguardia que prioriza la seguridad y la autonomía del creador", afirmó la dirección de la empresa en su comunicación oficial.

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¿A cuánto ascendía la valuación de OnlyFans y quiénes buscaban comprarla?

La valuación de la compañía trepó hasta los 8.000 millones de dólares ante las versiones de una posible venta o salida a bolsa. Fuentes cercanas a la operación, citadas por el Financial Times, confirmaron que un grupo de inversores con sede en Los Ángeles, liderado por Forest Road Company, inició conversaciones para adquirir una participación mayoritaria. Radvinsky, quien poseía la totalidad de las acciones ordinarias, capitalizó la explosión de la base de suscriptores, que alcanzó los 377 millones de cuentas registradas a nivel global.

La rentabilidad del modelo de Radvinsky fue superior a la de gigantes de Silicon Valley como Meta o Snapchat. Con una plantilla de aproximadamente 1.000 empleados, la firma generaba un beneficio por trabajador que superaba los estándares de la industria tecnológica tradicional. "La capacidad de generar flujo de caja libre sin deuda externa es el mayor activo de la organización", destacó un análisis de Bloomberg sobre el desempeño financiero de la entidad. El margen operativo de la empresa se mantuvo por encima del 30%, una cifra inusual para plataformas de contenido de alto tráfico.

¿Cuáles fueron las inversiones de Leonid Radvinsky fuera del contenido para adultos?

Más allá de su dominio en el mercado del entretenimiento, Radvinsky diversificó su capital en sectores de infraestructura digital y software de código abierto. El magnate invirtió sumas millonarias en el desarrollo de BPP (Bitcoin Peering Protocol) y otras tecnologías de almacenamiento descentralizado. A través de su portal personal lr.com, el empresario promovía la adopción de herramientas que garantizaran la privacidad del usuario en la web, financiando proyectos que buscaban descentralizar el control de los datos en internet.

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El perfil inversor de Radvinsky también incluyó una fuerte apuesta por el sector inmobiliario de lujo en Miami, Florida, donde residía. Sus éxitos financieros previos, como la fundación de MyFreeCams, le proporcionaron la liquidez necesaria para adquirir OnlyFans por una cifra estimada en 10 millones de dólares en 2018, una de las inversiones más lucrativas de la década. A pesar de los desafíos regulatorios y bancarios, la firma pagó más de 150 millones de dólares en impuestos corporativos en el Reino Unido, consolidando su estatus como un contribuyente de peso en la City de Londres.

"Nuestro enfoque sigue siendo la innovación constante para nuestra comunidad de 4,6 millones de creadores", señaló Keily Blair, CEO de la firma, en el último reporte de resultados. Radvinsky delegó la gestión operativa para concentrarse en la arquitectura del sistema de pagos, asegurando que la plataforma pudiera procesar miles de transacciones por segundo. Esta eficiencia técnica permitió que la empresa distribuyera más de 25.000 millones de dólares a los creadores desde su fundación, transformando la dinámica del trabajo digital contemporáneo.

La trayectoria de Leonid Radvinsky estuvo marcada por el hermetismo y la precisión matemática. Graduado en Economía por la Northwestern University, el empresario aplicó modelos de microeconomía para entender el comportamiento de los consumidores de nicho. Su capacidad para identificar el valor de la suscripción recurrente permitió que OnlyFans resistiera las fluctuaciones del mercado publicitario, basando su éxito en un ingreso predecible y directo que no dependía de los algoritmos de recomendación de terceros.