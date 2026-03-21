Daniel Oscar Buira, destacado baterista de Los Piojos, se descompensó y murió esta madrugada

Conmocionante noticia del mundo de la música nacional: esta madrugada murió Daniel Oscar Buira, destacado baterista de Los PIojos, y con larga trayectoria además como productor musical y creador de 'La Chilinga', escuela de percusión que tenía centenares de alumnos en Morón y otros lugares del conurbano.

Su deceso fue anticipado por la agencia Noticias Argentinas y las causas no están claras, solo trascendió que "se descompensó en horas de la madrugada", lo que hace pensar posiblemente en algún problema cardíaco o vascular, y pese a que intentaron reanimarlo, falleció poco después. Tenía 54 años.

La historia de Buira con Los PIojos arrancó con la formación misma del grupo, en 1988, y luego de algunos conflictos internos se terminó alejando en 1995, para crear la escuela de percusión La Chilinga, inicialmente en Morón, pero que luego extendió sus sedes a Florencio Varela, Quilmes, Villa Bosch y El Palomar.

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Llamado desesperado al 911

Según se indicó, el baterista se encontraba en la sede de Morón de su “Escuela de Percusión La Chilinga”, cuando desde ese lugar llamaron de manera desesperada al 911, no trascendió si fue el propio Buira o algún allegado, pidiendo asistencia médica "porque no podía respirar".

Buira, se sabe ahora, sobrellevaba un cuadro de asma de mucho tiempo, e inicialmente sus allegados pensaron que el ahogo podía tratarse de un cuadro derivado de esa dolencia crónica. Sin embargo el tema escaló y cuando los efectivos policiales hallaron al músico en un patio interno de su escuela de percusión. Enseguida perdió el conocimiento y cuando arribaron los médicos de urgencia del SAME intentaron algunas maniobras de reanimación, pero todo fue en vano y Buira estaba muerto.

El Ministerio Público Fiscal bonaerense puso en marcha las pericias de rigor, y actúa en el triste caso la UFI 8.

Daniel Buira en 'La Chilinga', su escuela de percusión.

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