La tapa del Diario PERFIL del sábado 21 de marzo de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.122 del Diario PERFIL, de este sábado 21 de marzo de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Adorni, en crisis: tiene apoyo total de Javier y Karina, pero no descartan que se vaya solo. La Justicia suma pruebas sobre el viaje a Punta del Este que suscitó una tormenta perfecta. El Presidente y su hermana no entregarán a uno de sus más fieles dirigentes e insisten en su continuidad. Sin embargo, en el oficialismo perciben el desánimo del jefe de Gabinete y no niegan que pueda tomar la decisión de dejar el puesto.

Novelli, el muchacho mileísta y sus aspiraciones: auto, reloj y viajes. El estilo de vida del criptoamigo del Presidente: la “moral de Estado” que incluye un Rolex de US$ 45 mil y un BMW M40i 2025 negro.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Economía creció un 4,4% en 2025, sostenida por el agro, los bancos y la minería.

El Gobierno apunta a las grandes empresas por la subida de los precios.

Club Atlético Bar de Viejes: encuentro real en la era algorítmica.

Clamor. El PRO se moviliza para que Mauricio Macri juegue en las elecciones presidenciales de 2027 en vez de un outsider.

Condena. El gobierno iraní acrecentó la tensión con el argentino por el respaldo de Milei sin condiciones a Trump y a Netanyahu.

Esmeralda. El caso policial que conmociona a Córdoba y una búsqueda contra reloj que terminó con el hallazgo de la niña.

Trump acusa de cobardes a sus socios e Irán amenaza con atacar destinos turísticos. En simultáneo, EE.UU. pierde su estatus de democracia liberal.

Cultura. La guerra afecta al mercado del lujo y del arte: se suspendió la gran feria Art Dubai, una de las citas claves del año.

Nuevos allanamientos en la sede de la AFA. Continúa la causa por evasión fiscal.

Chuck Norris, el fin de una aventura. Murió, a los 86 años, el actor karateca.

Escriben en esta edición:

Curia, Burgueño, Calvo, Blinder, Link, Kohan, Giampaolo, Guebel, Hopenhayn, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.



HB