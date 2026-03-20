Primer exámen Cambridge en el proyecto de clases de inglés en el Barrio Padre Mugica: Santiago Ateiro hace historia con AACI

Santiago Ateiro logró un hecho histórico al convertirse en el primer alumno del Barrio Padre Carlos Mugica, conocido como Barrio 31, en rendir y aprobar un examen internacional de Cambridge. A sus 15 años, el joven obtuvo la certificación A2 Key y marcó un hito dentro del programa de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) y el Rotary Club de Buenos Aires.

Este hecho es motivo de celebración ya que es la primera vez que un estudiante de esta iniciativa alcanza una certificación internacional. En su caso, además de las clases gratuitas, el examen fue completamente bonificado por AACI junto a Cambridge English.

El logro de Santiago funciona como el primer resultado concreto de un proyecto que AACI, como asociación civil sin fines de lucro, empezó hace cuatro años con el objetivo de acercar el inglés a chicos y adolescentes del barrio con estándares académicos formales y con el objetivo de generar mejores oportunidades a futuro. En este caso, de la mano del Rotary Club de Buenos Aires y la Dirección de Abordaje Barrio Padre Carlos Mugica (GCBA).

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“Estoy muy orgulloso de poder haber aprobado este examen, poder tener el título de ser el primero de este proyecto en haber rendido y estoy muy agradecido con la gente que me apoyó, con los profesores, mi familia y mi mamá en específico”, explica Santiago de 15 años.

“Estaba muy nervioso, pero dentro de todo sabía que me iba a ir bien, no solo por haber estudiado sino porque ya sabía que yo podía hacerlo, ya que es algo que me lo propuse y lo logré rendir”

Santiago con el Embajador David Cairns y su esposa Sharon, autoridades de AACI, Rotary Club de Buenos Aires y editoriales participantes del proyecto de clases de inglés gratuitas.

En ese marco, el lunes 16 de marzo se puso en marcha un nuevo ciclo de clases gratuitas. Padres, alumnos, docentes y autoridades participaron del inicio del cuarto año del programa, impulsado por AACI, con el apoyo del Rotary Club de Buenos Aires y el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad. En este contexto, también estuvo presente David Cairns, embajador del Reino Unido en Argentina y su esposa Sharon.

Las clases se dictan en el Centro Comunitario Bajo Autopista, donde los estudiantes asisten dos veces por semana con docentes especializados y materiales de editoriales internacionales como Oxford, Cambridge y Macmillan.

Alumnos AACI del Barrio 31 en su primer día de clases.

Aprender inglés abre puertas: AACI inicia su cuarto año con clases gratuitas en el Barrio 31

El programa comenzó en 2023 con una convocatoria que superó las expectativas: cerca de 500 familias se inscribieron y 80 alumnos iniciaron el primer ciclo. Desde entonces, la propuesta creció de forma sostenida, con estudiantes que avanzan de nivel y nuevos ingresos cada año.

El recorrido está diseñado a largo plazo: comienza en el barrio y continúa en la sede Suipacha del instituto de inglés AACI. El objetivo es que los alumnos alcancen un nivel B2 (First Certificate), una certificación internacional que puede ampliar oportunidades académicas y laborales.

En ese esquema, el caso de Santiago Ateiro aparece como un antecedente concreto de lo que el programa busca lograr en los próximos años.

Josefina Rouillet, Directora Ejecutiva de AACI, manifestó su emoción por la apertura de un nuevo año en el Barrio 31. “Hoy es el comienzo de nuestro cuarto ciclo lectivo acá en el barrio Padre Carlos Mugica. Comienzan nuestras clases de inglés gratuitas para alumnos del barrio y estamos con Santiago Ateiro, que es un alumno nuestro desde el comienzo del proyecto, y que el año pasado a fin de año rindió su primer examen Cambridge. Nos acompaña también Karina Giménez Gimenez representante para Southern Cone de Cambridge”, expresó.

Más allá del aprendizaje del idioma, desde la organización destacan el impacto del programa en la formación personal de los estudiantes. Docentes y familias coinciden en que el inglés funciona también como una herramienta para ampliar horizontes y proyectar un futuro con más opciones.

Además de las clases, los alumnos participan en talleres, visitas al British Arts Centre (el teatro que AACI tiene en su sede de Suipacha 1333) y actividades junto a la Embajada Británica, así como propuestas vinculadas a la vida cotidiana como nutrición, jardinería y cuidado del medio ambiente.

Con el inicio de este cuarto año, el programa de esta institución ya casi centenaria (AACI en 2027 cumple 100 años) suma continuidad y empieza a mostrar resultados. El caso de Santiago Ateiro es, por ahora, el primero y marca el camino para futuros estudiantes.