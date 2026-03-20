Dormir en una bodega en Traslasierra: la experiencia en Posada & Bodega La Matilde y por qué viajar en temporada baja a Córdoba

En el corazón de Traslasierra, entre el monte nativo y la energía serena de las sierras cordobesas, Posada & Bodega La Matilde propone una experiencia poco habitual: alojarse en una bodega boutique donde el vino, la naturaleza y el bienestar se integran en una propuesta auténtica y profundamente sensorial.

Con la llegada de la temporada baja, el establecimiento presenta promociones especiales para descubrir el destino desde una perspectiva diferente. Menos movimiento, paisajes más silenciosos y un ritmo que invita a reconectar con el entorno.

Viajar en temporada baja es elegir una experiencia más íntima, con tiempo para disfrutar cada momento.

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Un refugio entre viñedos y sierras

Ubicada en San Javier, dentro de uno de los corredores naturales más valorados de Córdoba por su microclima saludable —con alta presencia de iones negativos asociados al descanso, la respiración y la reducción del estrés— La Matilde se extiende sobre 60 hectáreas de monte nativo, lagunas y viñedos propios.

La posada cuenta con diez habitaciones dobles: ocho clásicas de 48 m² y dos superiores de 52 m², todas amplias, luminosas y diseñadas para brindar privacidad y confort.

Galerías abiertas al paisaje, hogar a leña, piscina con solárium, huerta orgánica y distintos espacios de contemplación completan una propuesta pensada para desacelerar y reconectar con el entorno.

Aquí, el tiempo adopta otro ritmo.

Dormir en una bodega y vivir el vino desde adentro

Desde julio de 2025, el proyecto dio un paso clave al integrar formalmente el viñedo, la bodega y el stock de vinos a la operación del establecimiento, consolidando su identidad como Posada & Bodega La Matilde.

El viñedo fue implantado en 2011 y hoy cuenta con cinco hectáreas, de las cuales tres se encuentran en plena producción y dos en desarrollo. Allí se cultivan Malbec, Tannat y Cabernet Sauvignon, junto a nuevas plantaciones de Cabernet Franc, Chardonnay y Roussanne.

La bodega funciona bajo un enfoque de mínima intervención, con fermentaciones en vasijas ovoides de concreto y levaduras indígenas que priorizan la expresión natural del terroir cordobés.

La producción alcanza aproximadamente 12.000 botellas anuales, elaboradas bajo principios 100% biodinámicos.

Experiencias enoturísticas durante todo el año

En La Matilde el vino no es un complemento: es el corazón de la experiencia.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran:

Visitas guiadas por el viñedo y la bodega con degustación.



Almuerzo de cuatro pasos con maridaje en DeAdobe Restaurante.



Atardeceres y Vinos, degustaciones en el deck con vista a los cerros.



Catas a la luz de la luna llena con cena al aire libre.



En DeAdobe Restaurante, la cocina acompaña la identidad del lugar con una propuesta kilómetro cero, elaborada con productos de la huerta orgánica y de productores locales. La gastronomía se combina con los vinos de la casa en maridajes pensados para resaltar los sabores del territorio.

Temporada baja: el lujo de viajar sin apuro

Entre marzo y mayo, Traslasierra muestra su versión más tranquila y auténtica. Las temperaturas templadas invitan a caminar por el monte, leer junto al hogar encendido o disfrutar una copa de vino frente al paisaje.

Durante esta etapa del año, Posada & Bodega La Matilde presenta promociones especiales con tarifas preferenciales para alojamiento y experiencias enoturísticas.

Más información y reservas

DATOS DE CONTACTO:

Web: https://posadalamatilde.com.ar/

Tel: +54 351 235-2373

Mail: [email protected]

Instagram: @posadalamatilde @deadobe_restaurante @lamatildebodega