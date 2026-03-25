La Rioja marchó a 50 años del golpe y reafirmó el "Nunca más" en defensa de la memoria y la democracia

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, La Rioja fue escenario de una multitudinaria movilización al cumplirse 50 años del golpe de Estado cívico-militar de 1976. Bajo la consigna “Nunca Más”, cientos de personas se congregaron para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado y reafirmar el compromiso con la democracia.

En un clima de respeto y reflexión, los presentes compartieron consignas, pancartas y testimonios que evocaron uno de los períodos más oscuros de la historia argentina. Durante la movilización, se destacó la participación activa de distintos sectores de la comunidad riojana, que marcharon en unidad para mantener viva la memoria colectiva.

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Los reclamos estuvieron centrados en la defensa irrestricta de los derechos humanos y en la necesidad de sostener políticas que garanticen verdad y justicia. La marcha, convocada por Madres de Plaza de Mayo filial La Rioja, se desarrolló en un ambiente pacífico, con expresiones culturales y discursos que invitaron a la reflexión sobre las consecuencias del terrorismo de Estado.

A 50 años del quiebre institucional de 1976, la consigna “Nunca Más” volvió a resonar con fuerza en las calles riojanas, reafirmando el compromiso social de no repetir la historia.