Al pie de la Basílica de Luján el Festival “Música en la Plaza” convocó a más de 150 mil personas.

La propuesta cultural, con el gran cierre de Miguel “Conejito” Alejandro, incluyó la participación de más de 400 artistas locales, con una programación que recorrió géneros como rock, música urbana, folklore, con la presentación de más de 15 ballets, cumbia y música latina, consolidando al festival como uno de los encuentros culturales más importantes de la región.

Entre los momentos destacados se encontraron las presentaciones de Los Abuelos de la Nada, Los Manseros Santiagueños, Luciana Jury y Los de Salta, junto con el cierre del domingo a cargo de Miguel “Conejito” Alejandro, que reunió a una gran cantidad de público frente al escenario principal.

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El tradicional festival que se desarrolló los días 13, 14 y 15 de marzo en Plaza Belgrano, frente a la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján. Con más de 40 años de historia, Música en la Plaza continúa consolidándose como uno de los festivales más tradicionales de Luján y como una propuesta cultural gratuita que fortalece la vida turística de la ciudad y promueve la actividad comercial local.

En términos de actividad turística, el casco histórico registró una intensa circulación de visitantes durante todo el fin de semana, con una ocupación hotelera promedio del 95%, con visitantes provenientes de distintas localidades de la región, de provincias como Salta, Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, Córdoba y La Pampa, y también de países vecinos como Uruguay, que se acercaron especialmente para participar del festival.