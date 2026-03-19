Mariel Fernández: “El desafío es reconquistar a nuestro pueblo y construir un movimiento peronista que vuelva a enamorar”

“Yo quiero que haya muchos y muchas dirigentes del peronismo recorriendo la Provincia de Buenos Aires y el país para dar un mensaje certero de que el peronismo también tiene propuesta, decirle al que está sufriendo que se puede apoyar en una propuesta y en dirigentes que van a ir al frente”, aseguró durante la inauguración de la nueva casa del espacio “Reconquista, peronismo que vuelve a enamorar”.

En su discurso, la jefa comunal planteó la necesidad de reconstruir la esperanza en el pueblo argentino frente al contexto político y social actual. “El desafío es reconquistar a nuestro pueblo, tener un movimiento peronista que vuelva a enamorar, que nuestro pueblo se vuelva a llenar de esperanza y no tenga la tristeza profunda que tiene ahora porque no ve salida”, dijo y continuó.

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“Ahí nosotros somos responsables, porque si somos militantes somos responsables. No podemos ser simples espectadores y criticones de lo que no nos gusta. Pongámonos los pantalones largos, la dirigencia y los militantes seamos responsables de lo que pasa”.

Durante su intervención, Fernández cuestionó las políticas del gobierno nacional y sostuvo: “¿Cómo puede ser que en este país haya hambre, que el presidente Milei diga que el Estado no sirve para nada y no sostiene ni cobija ni siquiera a ese pueblo que lo eligió?”.

“Este gobierno trabaja para el 1% de la población más rica. Vuelvo a decir: acá no sobra nadie. Todo el que ame a este pueblo necesitamos construir una propuesta en defensa del pueblo argentino y en defensa de la Provincia de Buenos Aires”, advirtió.

La intendenta de Moreno, destacó además el valor de la identidad popular y el compromiso con la sociedad. “Para luchar por lo que somos tenemos que amar profundamente a nuestro pueblo, porque nadie lucha por lo que no ama. Tenemos que amar nuestra tierra, nuestras provincias y principalmente, tenemos que amar a ese hermoso pueblo que la habita”, afirmó.

En otro tramo del discurso, hizo referencia al legado del papa Francisco y al rol de las organizaciones populares: “Si pensamos en el papa Francisco, siempre nos dijo tres cosas importantes: el cuidado de la casa común, que los movimientos populares somos poetas sociales y también nos dijo: ¡hagamos ruido compañeros!”.

Finalmente, Fernández planteó el horizonte político del espacio de cara a los próximos años: “En el 2027 quiero gobierno peronista a nivel nacional, gobierno peronista en la Provincia de Buenos Aires y también en la Ciudad. A 50 años del golpe, nosotros no bajamos ni una bandera y por eso, mañana vamos a acompañar a la compañera Cristina a Comodoro Py”.

Asistieron Carlos Bianco, Guillermo Moreno, Gustavo Menéndez, Federico Otermín, Mayra Mendoza, Nicolás Mantegazza, Lucía Cámpora, Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Emilio Pérsico, Paula Penacca, Mariano Recalde y Fernanda Miño, entre otros dirigentes y militantes del peronismo.