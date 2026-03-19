Llega Expo EFI 2026, el espacio clave para el debate económico y de inversiones en Argentina

Con Perfil como media partner, la 13º edición de Expo EFI se realizará el 28 y 29 de abril en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, con entrada gratuita y una agenda centrada en los principales desafíos y oportunidades de la economía argentina.

La exposición más relevante del país en economía, finanzas e inversiones vuelve a reunir a los principales referentes del sector público y privado en un espacio de análisis estratégico y networking. Tras una exitosa edición en 2025 —que convocó a más de 7000 visitantes, 200 oradores, 100 empresas y 80 conferencias—, el evento se consolida como un punto clave para entender el rumbo económico local y global.

Durante dos jornadas intensivas, economistas, políticos, empresarios y periodistas abordarán temas vinculados a las finanzas, las inversiones, el desarrollo productivo y el contexto internacional. El objetivo: ofrecer una mirada integral sobre el presente y el futuro de la Argentina en un escenario global cada vez más desafiante.

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Organizado por Invecq Consultora Económica y Messe Frankfurt Argentina, el evento incluirá una nueva edición del Congreso Económico Argentino (CEA), un espacio arancelado donde se debatirán en profundidad las perspectivas macroeconómicas, las estrategias de inversión, las reformas estructurales y el panorama social y laboral.

“Después de varios años de alta volatilidad, Argentina transita una etapa decisiva. La estabilización macroeconómica ha permitido ordenar variables fundamentales, pero el verdadero desafío ahora es afianzar la estabilidad y consolidar un régimen de crecimiento sostenido. Eso implica profundizar la normalización de precios relativos, recuperar competitividad sistémica, fortalecer la inversión productiva y avanzar en reformas que mejoren la productividad y la inserción internacional del país. Sin estabilidad duradera no hay desarrollo, pero sin crecimiento no hay estabilidad que se sostenga en el tiempo", expresó Esteban Domecq, presidente de Invecq.

Durante el CEA --cuyo acceso es arancelado--, se analizará la actualidad y perspectivas económicas, las finanzas y los mercados, las estrategias de inversión, las reformas estructurales y de largo plazo, el contexto internacional, el panorama laboral y social, entre otros ejes destacados.

“El escenario global continúa siendo desafiante, con mayores tensiones geopolíticas en el arranque del 2026, cambios tecnológicos acelerados y nuevas reglas globales en materia de producción, comercio e inversiones. En ese contexto, Argentina tiene una oportunidad histórica de redefinir su posicionamiento. Para aprovecharla será clave construir previsibilidad, reglas de juego estables e instituciones que generen confianza de largo plazo. El 2026 se presenta como un año bisagra: puede marcar el paso definitivo desde una agenda orientada a la estabilización macro hacia una agenda estructural orientada a la competitividad, la inversión y el crecimiento”.

“Con este marco, el Congreso Económico Argentino 2026 será un espacio de suma relevancia para analizar esta transición, destacar los logros y avances del proceso de estabilización, debatir los riesgos y desafíos aún pendientes, y proyectar el modelo de crecimiento que el país necesita para dejar quince años de estancamiento estructural”, señaló Domecq.

La propuesta de Expo EFI incluye, además, más de 30 Workshops, un espacio literario para presentaciones de libros del sector, un aula académica, stands comerciales, un recinto bursátil y 14 seminarios con presencia de destacados referentes de la minería, petróleo & gas, agro, fintech, inversiones, pymes y emprendedores, financiamiento, turismo, automotriz, franquicias, consumo masivo, real estate.

Para más información e inscripción, se puede ingresar a Expo EFI a través de su sitio web oficial. La exposición —de acceso libre y gratuito con acreditación previa— se realizará los días 28 y 29 de abril, de 9 a 19, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (Av. Figueroa Alcorta 2099, con ingreso peatonal por Plaza Brasil). En tanto, el Congreso Económico Argentino tendrá carácter arancelado y también requiere inscripción online previa.