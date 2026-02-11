“30 historias en 30 años”: decisiones, aprendizajes y caminos construidos a lo largo del tiempo

Los recorridos personales, las decisiones tomadas a lo largo del tiempo y los aprendizajes que deja la experiencia permiten comprender cómo se construyen trayectorias que dejan huella. Desde esa mirada, Universidad Siglo 21, en el marco de su 30° aniversario, impulsa el ciclo de entrevistas “30 historias en 30 años”, una propuesta que pone en primer plano voces en primera persona para ampliar la reflexión sobre el sentido que la formación puede adquirir a lo largo de una vida y su impacto en la comunidad.

A lo largo de 30 encuentros con egresados, profesionales y referentes de distintas disciplinas, el ciclo propone una escucha atenta de los momentos clave de cada recorrido: las decisiones que marcaron un antes y un después, los aprendizajes acumulados y las motivaciones que, acompañadas por la educación, impulsaron a cada protagonista a avanzar, redefinirse y dialogar con los desafíos del presente.

Entre las figuras que integran este ciclo se encuentran personalidades provenientes de distintos campos del conocimiento y la cultura como Jairo, músico del género folclórico; y Francesco Tonucci, psicopedagogo italiano y fundador del proyecto internacional “La ciudad de los niños” y Karen Hallberg, física argentina reconocida a nivel internacional, cuya trayectoria condensa una forma de entender la ciencia atravesada por el compromiso social y la reflexión ética.

Distinguida con el Honoris Causa por la Universidad Siglo 21 en 2020, Hallberg no es solo una autoridad mundial en materia cuántica. Su perfil se eleva por su rol como Secretaria General de las Conferencias Pugwash, la organización galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra las armas nucleares.

Laura Rosso, rectora de Universidad Siglo 21, aporta la visión institucional al ciclo.

Al revisitar su vínculo con la Universidad en el marco del 30° aniversario, Hallberg retoma una idea central: la educación superior no puede reducirse a la transmisión de saberes técnicos, sino que debe promover una reflexión profunda sobre el impacto social del conocimiento. “Es fundamental enseñar a pensar, no solamente el conocimiento técnico o de la carrera en sí, sino también lo que es el pensamiento crítico, la innovación y la creatividad. La universidad forma parte del alma y del cerebro de una sociedad”, destaca.

Su recorrido también pone de relieve la importancia de construir una comunidad que trascienda las distancias geográficas, valorando la capacidad de la educación para unir realidades diversas. “La universidad es como una casa, como una gran familia, aunque esté dispersa”, reflexiona Hallberg. Y destaca el modelo de la institución: “Sabemos que la Universidad Siglo 21 es muy federal y que tiene sedes en muchísimas ciudades; eso es fundamental para integrar al país, para que el conocimiento no sea solamente centralizado”.

A través de “30 historias en 30 años”, se construye un espacio de encuentro con relatos que reflejan trayectorias reales, aprendizajes y convicciones personales. El ciclo propone detenerse en las experiencias de quienes, desde distintos caminos, encontraron en la educación un aliado para crecer y transformar su entorno.