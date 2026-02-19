Salió la Revancha del Quini 6: Más de 8000 millones de pesos se van para Corrientes.

La boleta ganadora registró seis aciertos con una sola apuesta, adjudicándose la totalidad del pozo acumulado, que alcanzó exactamente los $8.061.570.084,60, según el extracto oficial del sorteo. Los números de la fortuna fueron el 07-11-13-14-36 y 37. La noticia generó un fuerte impacto en agencias oficiales, redes sociales, y seguidores del producto ya que era muy alta la expectativa en torno al sorteo y los premios que Quini 6 ponía en juego para este fin de semana. Cómo ocurre en estos casos, el anonimato está garantizado, pero la ilusión colectiva se multiplica: vecinos, clientes habituales y agencieros comparten la emoción de saber que la fortuna una vez más se materializa en el pago de un premio realmente impresionante. Cada nuevo ganador del Quini representa una historia de oportunidades, proyectos y cambios de vida posibles. Ese es sin duda, el capital que el juego de azar más vendido del país tiene con respecto a sus competidores: los premios que salen, las vidas que cambian los pozos récords que se logran y los afortunados que cada miércoles y cada domingo pueden contar millones.

Los números de la suerte

Para el tradicional los favorecidos fueron el 06-12-24-26-40 y 41. Para la segunda del Quini las bolillas ganadoras: 03-17-21-34-38 y 43, mientras que el siempre sale dejó 59 ganadores con 5 aciertos cada uno acertando los números 04-07-12-22-26 y 39 haciendose acreedor cada apostador de la suma de más de 6 millones 850 mil pesos. Desde la Lotería de Santa Fe recordaron que el juego se desarrolla bajo estrictos controles y que los recursos generados regresan a la sociedad a través de políticas públicas en salud, acción social, deporte y educación, reforzando el carácter solidario del sistema de loterías oficiales.

Próximo Sorteo

El próximo sorteo se realizará el miércoles 18 de febrero, con un pozo total estimado que supera los $10.450 millones, manteniendo viva la ilusión de miles de apostadores en todo el país. No te olvides de jugar, el próximo miércoles vos podés ser otro nuevo millonario en la republica argentina.