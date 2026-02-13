Social Media Day Córdoba revela las tendencias digitales para 2026

El Social Media Day Córdoba invita a descubrir y debatir sobre las últimas tendencias digitales, con foco en Inteligencia Artificial, redes sociales, audiencias, medios, contenidos y estrategias digitales. A través de charlas, paneles y casos reales, referentes de empresas, agencias, medios y plataformas compartirán herramientas, aprendizajes y experiencias aplicadas al ecosistema digital actual.

El evento está dirigido a profesionales, emprendedores, estudiantes, periodistas, pymes y público en general que busquen actualizarse y potenciar sus estrategias digitales. Participarán del encuentro referentes de empresas, agencias y medios.

Cómo será el cronograma de actividades en el SMDAY Córdoba

8:30 Acreditaciones

9:00 Bienvenida a cargo de Adriana Bustamante, Diego Piscitelli y Marcela Farré

9:10 "Tecnología + Trazabilidad: La era del marketing comprobable"

Matías Moyano y Daira Parada (Grupo EON)

9:30 "Capturar valor: el arte (y el caos) detrás de la IA en Marketing"

Mona Martínez y Noelia Mondino (Naranja X)

9:50 "Cuando las ideas superan al set: creatividad sin límites con IA"

Agustín Mario Gimenez (aHGency)

10:10 "Del prompt a la venta: cómo hacer que tu empresa aparezca en Chat GPT y venda"

Santiago Rocchia y Sol Romero Elbersci (Digital Winds)

10:30 Break

11:00 "La crisis silenciosa de la atención comercial: ¿como frenarla? IA aplicada en tus ventas"

Juana Villada y Tomás Castillo (Digital Winds)

11:20 Panel: Tendencias digitales en medios

11:50 "Cultura que conecta: marketing cultural y storytelling para sostener proyectos"

Florencia Gauna (Capital Creativo)

12:10 "Influencer Marketing: Estrategia, Amplificación y Monetización"

Joel Rossi (Influencer y comunicador)

12:30 "Tendencias de IA de Meta para ecommerce"

Federico Muñoz Villavicencio (Meta)

12:50 PANEL Comunicación en tiempos de IA

Iñigo Biain (Infonegocios) y Federico Javier Blanco (Stellantis South America)

13:20 Break almuerzo libre

15:30 Taller: "Optimizá el retorno de tu inversión digital"

Matías Moyano y Luna Hertzan (Grupo EON)

Se sumarán más talleres próximamente

17:00 Cierre

Beneficios y descuentos

Las entradas cuentan con importantes descuentos por compra anticipada, además de beneficios especiales para universidades, cámaras, medios y asociaciones.

Para acceder a los descuentos institucionales para el SMDayCBA se debe solicitar el código correspondiente a [email protected].

Conocé más sobre el Social Media Day Argentina

Social Media Day es el evento de tendencias e innovación en medios sociales y uno de los encuentros de referencia de la industria digital en Argentina. Se ha realizado en ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Paraná, Salta, Jujuy, Mendoza, Mar del Plata, Neuquén, Bahía Blanca, entre otras, además de ediciones virtuales para todo el país, convocando a miles de asistentes y a las principales marcas del ecosistema digital.

Las entradas para asistir al Social Media Day Córdoba se pueden adquirir en www.smday.com.ar/cordoba con precio promocional por tiempo limitado.