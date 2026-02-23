Temporada récord en La Matanza: Más de 90 mil chicas y chicos disfrutaron de las Mega Colonias de Verano

Con las Colonias MTZ 2026 el Gobierno local ofreció, durante las vacaciones, y de manera totalmente gratuita, actividades deportivas, culturales y recreativas, con transporte, alimentación diaria y un cuidado integral con atención médica; frente a la crisis económica y social que padece la Argentina.

La Matanza dispone de 12 sedes, donde funcionan las colonias municipales durante el verano, que cuentan con equipos multidisciplinarios integrados por docentes, profes de educación física, médicos y guardavidas, garantizando el cuidado y acompañamiento de todas las niñas, niños, adolescentes, jubiladas y jubilados y personas con discapacidad.

“Estamos cerrando una temporada récord, con más de 90 mil participantes en nuestras colonias totalmente gratuitas”, expresó el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, acompañado por la secretaria de Deportes local, ex Leona y campeona mundial de hockey, Jorgelina Bertoni, y agregó: “Cuando vemos la sonrisa de una nena o un nene, eso para nosotros es impagable”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Muchos chicos aprenden a nadar gracias a estas colonias de excelencia que tenemos en La Matanza” expresó Fernando Espinoza.

“Contamos, además, con una colonia gratuita para la tercera edad, destinada a las y los adultos mayores, donde pueden disfrutar de las piletas, espacios de recreación, juegos cognitivos y todo lo que necesitan nuestras jubiladas y jubilados en este momento tan difícil que atraviesa el país. Al mismo tiempo, estamos muy orgullosos de sostener una colonia inclusiva, con un equipo de profesoras y profesores de educación especial que acompañan a las chicas y chicos con discapacidad”, destacó Fernando Espinoza.

“Este verano una colonia de vacaciones costó entre cuatrocientos mil y setecientos mil pesos, acá en La Matanza es absolutamente gratuita”, resaltó el Intendente.

“Nosotros tenemos un estado eficiente, un estado presente, y ahorramos durante todo el año para poder hacer realidad esta mega colonias de vacaciones que disfrutaron todas nuestras chicas y chicos. Para nosotros los únicos privilegiados son los niños. Hay otra Argentina posible, nosotros vamos por esa Argentina y siempre al lado de nuestra gente”, concluyó Fernando Espinoza.