El agro sobre el discurso de apertura del Congreso: “El sector esperaba algo más de lo que se dijo”

El ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, analizó para Canal E el impacto del discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones legislativas y trazó un panorama del sector agropecuario argentino.

En primer lugar, Javier Preciado Patiño remarcó que el sector esperaba anuncios concretos para el agro que finalmente no llegaron. “Creo que el sector esperaba algo más de lo que se dijo”, afirmó.

La expectativa del agro sobre los dichos de Javier Milei

“En la previa había habido varias versiones, la más ambiciosa, la de escuchar algo acerca del tema de derechos de exportación”, señaló. También recordó que se hablaba de otros incentivos: “Después también se hablaba de algo vinculado a amortización acelerada para bienes de capital del sector, como podría ser la maquinaria agrícola”.

Sin embargo, el discurso se enfocó en otros aspectos vinculados a compromisos internacionales, particularmente en materia de propiedad intelectual en semillas. En ese sentido, Patiño explicó: “El Presidente hizo especial referencia a que va a girar al Congreso un proyecto para adherir a un POF-91, que es un marco normativo que protege la propiedad intelectual de los obtentores de semillas”.

Este punto, indicó, ya generó reacciones dentro del propio universo político cercano al Gobierno. “Lo cual ya ha generado una reacción negativa en las redes sociales de los sectores más vinculados a la administración del ex presidente Macri, que rechazan esta posibilidad”, planteó.

Qué tendría que ocurrir con una posible baja de las retenciones

En relación con las retenciones, el entrevistado también explicó que el margen fiscal del Gobierno condiciona cualquier decisión de fondo: “Si hay una baja de retenciones, esta baja tiene que ser permanente, ya no puede ser temporaria, como fueron las dos que se dieron en 2025”.

Aunque su peso en las cuentas públicas se redujo, el Gobierno aún no tiene margen para eliminarlas. “Los derechos de exportación no son más del 3% de la masa fiscal”, precisó. Por ese motivo, hizo una síntesis sobre la percepción del sector: “Me parece que la síntesis de todo esto es que el sector esperaba algo más y realmente no lo tuvo”.