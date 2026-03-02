El gobierno provincial de Santa Fe lanzó una herramienta financiera para fortalecer el acceso al crédito MiPyMEs

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, pasó por Canal E y destacó el lanzamiento de una nueva herramienta financiera destinada a fortalecer el acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) de la provincia.

“Hemos firmado un convenio con el Mercado Argentino de Valores, con el MAP y con la Bolsa de Comercio de Rosario, una de las instituciones de la provincia más prestigiosas que tenemos”, explicó Gustavo Puccini.

La importancia del acceso al crédito para el sector productivo

Según detalló, la medida responde a una demanda del sector productivo para ampliar los instrumentos de financiamiento disponibles. “Fue un poco el pedido que se nos hizo del sector productivo, que también el Mercado Argentino de Valores pueda formar parte también de las herramientas para el sector productivo, para créditos”, señaló.

Puccini explicó que el sistema permitirá utilizar instrumentos financieros habituales para las PyMEs: “Era sumar también al mercado argentino de valores para otros instrumentos que son muchos más ágiles como el cambio de un cheque, como una factura electrónica, como un pagaré, que son herramientas de las PyMEs muy habituales en el día a día”.

Los beneficios que tendrán las empresas

En ese sentido, la provincia subsidiará parte del costo financiero. “Van a poder los productores o las empresas hacer este cambio de cheques o factura electrónica con una tasa bonificada por la provincia de Santa Fe de 10 puntos”, precisó.

El entrevistado aclaró que el sistema respeta las reglas del mercado: “No es que rompemos el mercado porque la tasa está fijada por el mercado, algo transparente en el mercado argentino de valores, pero hay un acompañamiento de la parte del Estado y el gobierno de la provincia de Santa Fe a bonificar un poco esta tasa”.

Además, explicó que los bancos también participan del mecanismo. “Los bancos no quedan afuera de esta herramienta como agentes de liquidez”, indicó.