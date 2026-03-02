Cuáles son las 8 reformas estructurales que anunció Javier Milei en la Asamblea Legislativa

El presidente Javier Milei inauguró el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso centrado en la profundización de reformas estructurales que, según afirmó, buscan redefinir el funcionamiento del Estado argentino durante las próximas décadas. El mandatario sostuvo que el país atraviesa un “cambio de época” y anticipó un año marcado por el envío constante de proyectos legislativos.

Apertura de sesiones en el Congreso Nacional



Durante su exposición, el jefe de Estado defendió el rumbo económico adoptado desde el inicio de su gestión y planteó nuevas modificaciones en materia fiscal, laboral, institucional y comercial.



Equilibrio fiscal y reforma económica

Uno de los ejes centrales del discurso fue la política económica. Milei destacó la aprobación de un presupuesto sin déficit fiscal y aseguró que el Gobierno eliminó el financiamiento del gasto público mediante emisión monetaria.

Apertura de sesiones en el Congreso Nacional



En ese marco, enumeró reducciones impositivas y arancelarias, entre ellas la eliminación del impuesto PAIS, la baja de retenciones a economías regionales y la reducción de impuestos internos y aranceles a distintos productos industriales y de consumo. Según explicó, el objetivo es consolidar un esquema de menor presión tributaria y mayor libertad económica.

El Presidente también remarcó el avance de un proceso de desregulación estatal, que incluyó miles de normas eliminadas y una reducción del tamaño de la administración pública.



Cambios laborales y promoción de inversiones



Entre las principales iniciativas legislativas mencionadas se encuentra la Ley de modernización laboral, orientada —según el Gobierno— a reducir la informalidad y adaptar el mercado de trabajo a nuevas dinámicas productivas.

Apertura de Sesiones: Santilli, Menem y Caputto



Además, defendió el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) y anunció la creación de herramientas para fomentar inversiones medianas, con beneficios fiscales y facilidades para la adquisición de bienes de capital por parte de empresas.



Reforma judicial y política de seguridad



El mandatario también destacó reformas vinculadas al sistema penal y judicial. Entre ellas mencionó la modificación del régimen penal juvenil, la ley antimafia, normas sobre reincidencia y reiterancia delictiva y la implementación progresiva del sistema acusatorio en la Justicia federal.

En materia de seguridad, sostuvo que las políticas aplicadas buscaron reforzar el control fronterizo, combatir el narcotráfico y eliminar los piquetes mediante nuevos protocolos de actuación.



Privatizaciones y reducción del Estado



Otro capítulo del discurso estuvo dedicado a las empresas públicas. Milei afirmó que varias compañías estatales alcanzaron el equilibrio financiero y confirmó que el Gobierno continuará con el proceso de privatizaciones previsto en la legislación vigente.

Apertura de Sesiones, Manuel Adorni, Jefe de Gabinete de Ministros



Según indicó, la reducción de cargos políticos y del empleo público forma parte de una estrategia destinada a construir un Estado más pequeño y enfocado en funciones esenciales.



Educación, asistencia social y capital humano



El Presidente anunció además reformas educativas orientadas a reforzar contenidos básicos en lectura y matemática, junto con cambios curriculares y ampliación de evaluaciones nacionales.

Apertura de sesiones en el Congreso Nacional

En el plano social, defendió la eliminación de intermediarios en la distribución de planes sociales y el aumento de transferencias directas a beneficiarios, especialmente en programas vinculados a la infancia.



Apertura comercial y política exterior



Milei reafirmó la estrategia de apertura económica internacional, destacando la promulgación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y la firma de un acuerdo comercial con Estados Unidos. Según sostuvo, la integración al comercio global será uno de los pilares del crecimiento económico.

Apertura de sesiones en el Congreso Nacional



Un año de reformas permanentes



Como cierre, el Presidente adelantó que cada ministerio elaboró paquetes de reformas estructurales que serán enviados al Congreso de manera mensual. El objetivo, afirmó, es rediseñar la arquitectura institucional del país para los próximos 50 años.

Con ese planteo, dio por inaugurado el nuevo período legislativo, convocando al Congreso a acompañar lo que definió como una etapa de transformación profunda del Estado argentino.