El Gobierno lanza una nueva licitación de deuda en pesos para renovar vencimientos por casi $8 billones, en el segundo llamado de marzo que realizará la Secretaría de Finanzas, en un contexto de fuerte dependencia del mercado local para financiar al Tesoro y con expectativas de lograr un rollover sin dificultades.

La Secretaría que dirige Federico Furiase y que orbita dentro del Ministerio de Economía, publicará el set de bonos que pondrá el viernes a consideración del mercado. Continuando además con la emisión del Bonar 2027 (AO27), cumpliendo con la tercera licitación y en busca de conseguir otros u$s150 millones.

Central compró US$ 1.100 M, pero cayeron las reservas

En este caso el foco estará en el valor de la tasa que se le pedirá a Economía en un mercado inquieto por la situación global. Cabe recordar que en la primera operación se convalidó un rendimiento de 5,94%, que descendió a 5,7% en la segunda operación.

Sin opciones de emitir en el exterior, el financiamiento local pasa a ser fundamental para la cartera económica. En ese contexto, en el mercado señalan que la liquidez en pesos continúa muy holgada. El Banco Central absorbió $3,2 billones a través de operaciones de REPO y las tasas se mantienen en niveles mínimos, en torno al 2,2%–2,3% mensual efectivo. De cara a la licitación prevista para el viernes, en la que vencen cerca de $8 billones, no se esperan dificultades para lograr el rollover.

Resultados de la última licitación de deuda

La Secretaría de Finanzas informó que en la licitación del jueves 12 de marzo adjudicó un total de $10,42 billones habiendo recibido ofertas por un total de $12,89 billones. Esto significa un rollover de 108,09% sobre los vencimientos del día de la fecha.

“Se estiró la duration de la cartera en 0,78 años con $ 3,1 billones (aprox 30%) a 2027 y 2028”, indicó Felipe Núñez.

En cuanto al bono en dólares, colocó u$s150 millones con vencimiento en octubre de 2027, a una tasa de 5,59% anual real.

Analistas de mercados coincidieron en que fue una licitación positiva para el Tesoro, ya que el nivel de rollover muestra una buena capacidad del Gobierno para refinanciar vencimientos en el mercado local.

Al día siguiente, la Secretaría de Finanzas anunció los resultados de la segunda vuelta de la licitación del BONAR 2027 (AO27), en la que se recibieron ofertas por un total de valor efectivo de u$s217,82 millones, y se adjudicó un total de valor efectivo u$s101,20 millones.

El cálculo de dólares que pone en alerta al Banco Central ante un 2026 sin financiamiento y con fuertes vencimientos

El Gobierno canjeó bonos con el Banco Central

La anterior licitación de deuda del Tesoro tuvo algunas particularidades. Primero, el Gobierno aprobó una operación de conversión de títulos con el Banco Central y segundo la ampliación de la emisión de bonos en pesos, en el marco de las facultades previstas en el Presupuesto 2026.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial del martes 10 de marzo en la Resolución Conjunta 12/2026, con las firmas del secretario de Finanzas, Federico Matías Furiase; y el secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman.

Esta normativa estableció que la decisión se tomó dentro de lo previsto por la Ley de Administración Financiera y la Ley de Presupuesto, y recuerda que “las entidades de la Administración Nacional no podrán formalizar ninguna operación de crédito público que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica”.

Reservas: el Banco Central alcanzó las 50 ruedas consecutivas de compras de dólares

por último, también se señaló que el Presupuesto 2026 autoriza al área encargada de coordinar la administración financiera del Estado a realizar operaciones de crédito público, lo que habilita al Gobierno a avanzar con esta nueva licitación de deuda.

GZ