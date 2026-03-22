Central compró US$ 1.100 M, pero cayeron las reservas

A pesar que el Banco Central (BCRA) logró 53 ruedas consecutivas de adquisición de dólares en el MULC, la mejor racha compradora seguida desde 2007, no se reflejaron en un aumento significativo de las reservas. Frente a ese contexto, el desafiante perfil de vencimientos que se avecinan este año y en 2027 inquieta al mercado que espera conocer los detalles de la manera en la que se pagarán aunque el Gobierno asegure tener “identificadas” la fuentes de financiamiento.

La entidad monetaria compró US$ 3.783 millones en lo que va del año. La mayoría de las divisas se usaron para pagar deuda del Tesoro, por lo que de las compras sólo pudo acumular poco más de US$ 600 millones, según Vectorial. En marzo adquirió US$ 1.071 millones, pero las reservas no incrementaron, sino que retrocedieron US$ 1.758 millones. “Durante el mes sintió el efecto negativo de la caída del precio internacional del oro”, expresó Suramericana Visión.

Frente a este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a llevar calma al mercado y expresó que el Gobierno contará con financiación para enfrentar los próximos compromisos. El funcionario reiteró que Argentina no emitirá deuda en los mercados internacionales: “No tenemos pensado ir. Lo descartamos. No es un capricho con Wall Street, es un tema de costo. Si uno puede refinanciar una deuda a una tasa más baja, lo hace. Nosotros vamos a seguir primando la opción más barata”.

“Tenemos financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital, es decir, el de julio, de enero y de julio del 2027. Son aproximadamente US$ 9 mil millones”, explicó Caputo el jueves en el simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). En esa línea, el economista sumó otras vías de financiamiento posibles, como la venta de activos del Estado vía privatizaciones. “Más allá de las fuentes que estamos trabajando, lo que vamos a seguir haciendo es desarrollar el mercado local. Estos financiamientos alternativos que por ahora son más baratos”, destacó.

“El mercado financiero volvió a mover el arco. El riesgo país retoma una tendencia alcista y las dudas sobre la sostenibilidad de los vencimientos de deuda persisten, a pesar de que el BCRA acumula compras por US$ 3.500 millones en el año. Con reservas netas en terreno negativo y vencimientos por US$ 15.200 millones hasta fin de 2026 que deberán afrontar el Tesoro y el Central, el anuncio del ministro de Economía sobre una nueva ‘fuente de financiamiento’ no logró disipar el escepticismo”, señaló Haroldo Montagú, economista jefe de Vectorial y exviceministro de Economía.

Para los compromisos de julio, el equipo económico ya obtuvo US$ 500 millones a través de la colocación del Bonar 2027 en las últimas dos licitaciones. La emisión contempla un límite máximo de US$ dos mil millones.

Entre 2026 y 2029, los vencimientos en moneda extranjera ascienden a US$ 70.862 millones, de acuerdo a estimaciones de GMA Capital. El año que viene se concentra el monto más abultado por US$ 22.615 millones, en medio de las elecciones presidenciales.