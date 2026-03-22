Melconian: “Con superávit no se come, no se cura y no se educa”

El economista Carlos Melconian lanzó una dura advertencia sobre la marcha del programa económico. Marcó una clara distinción entre los logros fiscales y la realidad cotidiana.

“El bienio da cero”, afirmó el exfuncionario al describir un escenario donde el crecimiento agregado resulta prácticamente nulo si se descuenta el impacto del sector agropecuario. Subrayó que amplios segmentos –como la industria, la construcción y el comercio– atraviesan una situación crítica, con caída de la rentabilidad y deterioro.

Melconian también cuestionó uno de los pilares del esquema oficial: la acumulación de reservas. “Compró dólares, pero no subió reservas”, señaló. “Los dólares que se compran son para pagar”, explicó en radio Splendid.

El economista puso el foco en el comportamiento de los ahorristas y el regreso de la dolarización. “Ha vuelto la dolarización de las personas”, indicó, vinculando este fenómeno tanto a la historia económica argentina como a la persistente falta de confianza en el peso.

Respecto del frente internacional, relativizó el impacto inmediato del conflicto en Medio Oriente. “Es una mancha más al tigre”, definió, al tiempo que llamó a evitar tanto el alarmismo como el optimismo excesivo. “Nadie sabe cuánto dura, cómo termina ni dónde queda un precio clave como el petróleo”, advirtió. Consideró que un eventual aumento del precio energético podría incluso resultar negativo para la Argentina por su impacto en subsidios y costos internos.

Sobre los aumentos, fue categórico al desligarlo de factores externos. “Si algún drama hay en términos de la tasa de desinflación, no tiene que ver con Irán”, afirmó.

Finalmente, Melconian planteó que el principal desafío del Gobierno pasa por reactivar la economía real. “El superávit fiscal es bienvenido, pero no se come, no se cura y no se educa”, sintetizó. Remarcó que, sin crédito, sin mejora del poder adquisitivo y sin expansión de la demanda, el esquema actual corre el riesgo de sostener el orden macro sin generar bienestar.