El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el sector agropecuario atraviesa un fuerte crecimiento impulsado por la baja de retenciones y aranceles, y aseguró que la producción y las exportaciones podrían alcanzar niveles récord este año, en un contexto en el que el Gobierno apuesta al campo como uno de los motores clave para el crecimiento económico y el ingreso de divisas.

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A través de una publicación en su cuenta de la red social "X", Caputo sostuvo que el potencial del agro no siempre recibe la misma atención que sectores como la energía o la minería, pero destacó la rápida reacción de los productores frente a las medidas de reducción de impuestos a las exportaciones y de flexibilización de importaciones.

"Todos hablamos del potencial de la energía y la minería, pero pocos reparan en la extraordinaria reacción de nuestros productores agropecuarios a las bajas de impuestos que hemos hecho a las exportaciones e importaciones", señaló Luis Caputo en su publicación.

Según explicó, la reducción de retenciones y la eliminación o baja de aranceles para bienes de capital, herbicidas, equipos de riego y maquinaria agrícola —incluida la autorización para importar equipos usados— impulsaron un aumento en la inversión y en los niveles de producción.

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El ministro aseguró que el mayor nivel de actividad se reflejará en la próxima campaña agrícola, que podría alcanzar una cosecha récord si se mantienen las condiciones actuales.

De acuerdo con las estimaciones oficiales mencionadas por Caputo, en un escenario conservador las exportaciones del agro aumentarían en unos u$s 3.700 millones respecto del año pasado, impulsadas por el mayor volumen producido.

Fuente: @LuisCaputoAR

En un escenario más optimista, que según indicó el propio funcionario ya comienza a confirmarse, las ventas externas del sector podrían acercarse a los u$s 42.000 millones lo que implicaría unos u$s 8.700 millones más que el año anterior.

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Por último, el jefe de Hacienda remarcó que "el agro está en un boom absoluto y va a ser, como siempre, un motor clave para el crecimiento económico en los próximos años", al destacar el rol del sector como principal generador de divisas para la economía argentina.

GZ / EM