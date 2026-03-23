El fantasma de los dividendos retenidos y el shock global amenazan la acumulación de reservas

En medio de una racha compradora del Banco Central (BCRA), el shock externo de la guerra en Medio Oriente y la dicotomía del Gobierno entre seguir acumulando divisas o apurar la desinflación empieza a abrir una incógnita en los mercados: qué pasa si los flujos se dan vuelta y presionan sobre el dólar. Y en ese contexto, aparece una vez más el fantasma de los dividendos y utilidades de las multinacionales retenidos. Un stock latente que puede ser un factor de presión en un escenario de fly to quality, un giro en las decisiones de inversión hacia activos seguros. Aunque hay empresas que miran el RIGI como posible salida por la protección legal que otorga a sus proyectos.

Mientras la autoridad monetaria espera los dólares de la cosecha gruesa para revertir sus reservas netas negativas, en mayo se abrirá una ventana que permitirá la salida de alrededor de USD 3.500 millones, según cálculos de la consultora MAP, a los que accedió PERFIL. Son los dólares que exigirán las casas matrices que invirtieron en 2025 y que por normativa del Central, a partir del quinto mes del año podrán comenzar a girar. Con el mercado global afectado por el conflicto en Irán y sin margen para emitir nueva deuda de corto plazo, el equipo de Luis Caputo enfrenta el desafío de liberar estos fondos sin provocar un salto cambiario.

La normativa establece que, una vez cerrados y auditados los balances del ejercicio 2025, las empresas tendrán acceso directo al mercado para girar sus ganancias sin la autorización previa que exigía el BCRA. Mientras que en stock, y producto de medidas cambiarias previas, hay un acumulado de USD 10.000 millones en utilidades sin remitir. Analistas que auditan a firmas de primera línea aseguraron a este medio que compañías alimenticias, de telecomunicaciones, energéticas, bancos y mineras concentran los volúmenes de capital más altos para enviar a sus casas matrices. El sector financiero cuenta con una disposición de marzo que les permite repartir y girar hasta el 60% de sus utilidades en tres cuotas consecutivas.

El botón rojo corporativo

Esos dólares atrapados representan un poder de fuego que el sector privado tiene y que el presidente Javier Milei dejó entrever en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias. El jefe de Estado apuntó contra el Grupo Techint y denunció - sin haber hecho una denuncia penal formal - una presunta extorsión: "¿Les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero 4000 dólares cuando se paga 1400? ¿Y que si no se accede a dicho capricho se amenace con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios?".

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RIGI para dar salida

Frente a la incertidumbre macroeconómica, el capital multinacional acelera alternativas legales. En despachos de la City porteña reconocen que firmas extranjeras ya instaladas en el país apuran carpetas técnicas para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el propósito de girar utilidades con mayor agilidad.

El régimen funciona como un paraguas normativo. Garantiza inmunidad ante nuevos cepos cambiarios, asegurando que los proyectos mantengan sus derechos adquiridos. Además, establece un cronograma de libre disponibilidad de dólares de exportación —desde el 20% el primer año hasta el 100% en el tercero— que exime a las empresas de liquidar divisas en el mercado oficial. A su vez, protege el giro de dividendos y permite ingresar dólares de financiamiento sin obligación de pesificarlos. También habilita a las empresas a dirimir eventuales conflictos del Estado en tribunales de arbitraje internacional como el CIADI.

La reinversión

Las estrategias para salir del riesgo local muestran fragmentación. Un directivo de una firma de consumo masivo reconoció que, al carecer de deuda, hoy les resulta conveniente liquidar ganancias vía dólar Contado con Liquidación (CCL) por la baja brecha cambiaria. En contraste, en la industria manufacturera advierten que muchas sedes centrales prohíben a sus filiales utilizar esas herramientas financieras y exigen operar por los canales oficiales.

Esta indefinición esconde un riesgo para el sistema. Un economista que asesora a firmas energéticas indicó que una porción de esas utilidades bloqueadas se reinvirtió temporalmente en activos locales. Es una buena señal, pero también representa una demanda potencial de dólares si las cúpulas empresariales deciden desarmar esas carteras en pesos de manera simultánea para salir del país.

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El impacto geopolítico y las reservas

La tensión se agrava por la guerra que avivó Estados Unidos con Irán. La consultora Vectorial advirtió en su último informe sobre el impacto de un flight to quality (vuelo a la calidad) hacia activos globales: "Hacia adelante, en el mercado de cambios veremos actuar dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, mayores ingresos por los precios del petróleo. Por otro lado, mayor aversión al riesgo del mercado internacional, que podría devenir en una presión sobre el peso". El documento señala que, con tasas negativas, el Central mantiene una estricta política de astringencia monetaria-, un shock externo obligaría al BCRA a definir si interrumpe su racha compradora, lo que "podría producir más daño al Riesgo País".

En las pizarras, esa búsqueda de cobertura se refleja en los datos. Portfolio Personal de Inversiones (PPI) detectó que el interés abierto en futuros de dólar acumuló una suba de USD 608 millones desde el inicio del conflicto bélico. A la par, el volumen operado en las LELINK más cortas alcanzó los USD 117,5 millones, un indicador de intervención oficial para calmar expectativas.

El saldo en el mercado spot (contado) también dejó señales de fragilidad. Si bien el BCRA anotó su mayor compra en 20 ruedas al adquirir USD 132 millones, las reservas brutas cayeron USD 793 millones. Descontando el desplome en la valuación del oro (-USD 557 millones), PPI calculó un saldo negativo sin explicar de USD 359 millones en días donde el Tesoro no enfrentaba pagos programados.

El límite del BOPREAL y la deuda comercial

Para esterilizar esta demanda corporativa, el Banco Central no cuenta con margen para emitir un nuevo BOPREAL de corto plazo. El calendario de 2027 luce como una pared alta de vencimientos de deuda originados por los bonos entregados a los importadores para cancelar deudas comerciales y utilidades pasadas. Esta limitación llevó a Caputo a plantear durante el simposio del Instituto de Ejecutivos Argentinos de Finanzas (IAEF) el jueves pasado la posibilidad de un eventual refinanciamiento de esos instrumentos.

AM/ff