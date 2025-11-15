Melconian: “El dólar entre $ 1.500 y $ 2.000 se la banca”

El economista Carlos Melconian analizó que el dólar “entre 1.500 y 2.000 pesos se la banca. Afuera de la banda, pero sin tragedia”. El consultor advirtió que en los últimos seis meses se dio “una salida de capitales que nunca vi en mi vida profesional” y definió como “mala praxis” la decisión de sacar el cepo.

Durante la conferencia organizada por EB5 Investors Magazine, bajo el título “Actualidad económica e inversiones entre Argentina y EE.UU. en la era Trump-Milei”, planteó que el dólar “entre 1.500 y 2.000 pesos se la banca”. Es decir, “afuera de la banda, pero sin tragedia”, destacó.

“Ruego por evitar endulzarse con que vaya para abajo”, aseveró. Y opinó que, si bien comparte la idea del gobierno de que “no es fácil flotar” en el Ejecutivo “se acordaron tarde”. También definió como “mala praxis” la decisión de sacar el cepo. “Argentina ha tenido en los últimos seis meses una salida de capitales que nunca vi en mi vida profesional y que fue el doble de la que sufrió el presidente (Mauricio) Macri. Ha sido una mala praxis la apertura a personas humanas del cepo en abril”, afirmó. Sostuvo a su vez que la demanda de las personas “tiene que bajar” y puso en duda la afirmación de que había sido “el riesgo kuka” el culpable de la salida de capitales. “Eso solo fue desde el 7 de septiembre. Ya tenía antes de eso una fuga descomunal”.

Melconian destacó que el programa de gobierno habría “volado por el aire” si no hubiera contado con la asistencia de los Estados Unidos. Sobre el secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, dijo: “Nos colocó tres stents y evitó el infarto cambiario”. “Nunca vi esto en la Argentina. Que un secretario del Tesoro, como si fuera ministro de Economía del país, venga y compre pesos a las once y cuarto de la mañana porque sube el dólar, yo no lo vi nunca”, afirmó.

El economista criticó que la estabilización económica todavía no solucionó algunos de los puntos cruciales: “No resolvió el mercado cambiario ni las reservas negativas, ni el riesgo para volver a los mercados internacionales,o la tasa de interés y el crédito”.