En una jornada marcada por la expectativa de los inversores locales, las principales divisas digitales operan con movimientos diversos en la plataforma Rava, reflejando el pulso del ecosistema global.

A cuanto cotiza Bitcoin hoy

Precio en dólares: 85.781,00 Precio en pesos: 102.687.390,00

Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada, lanzada en 2009 por Satoshi Nakamoto. Utiliza tecnología blockchain para permitir transacciones seguras de punto a punto sin necesidad de intermediarios financieros.

A cuanto cotiza Ethereum hoy

Precio en dólares: 2.816,20 Precio en pesos: 3.463.200,00

Ethereum es una plataforma global de código abierto para aplicaciones descentralizadas. Su criptomoneda nativa, Ether, se utiliza para pagar por el poder de cómputo necesario para ejecutar contratos inteligentes en su red.

A cuanto cotiza Binance hoy

Precio en dólares: 592,40 Precio en pesos: 693.108,00

Binance Coin (BNB) es el activo digital emitido por el ecosistema Binance. Inicialmente creado para pagar comisiones con descuento en su casa de cambio, hoy sustenta su propia red blockchain llamada BNB Chain.