Inundaciones en Corrientes: lluvias récord, más de 400 evacuados y alerta por nuevas tormentas

Las intensas lluvias que afectan a la provincia de Corrientes desde hace más de una semana provocaron graves inundaciones en varias localidades. En San Luis del Palmar, el desborde del Riachuelo obligó a evacuar a más de 400 personas y la situación podría agravarse, ya que se esperan nuevas precipitaciones durante los próximos días.

Según informó el intendente Néstor René Buján, el municipio asiste actualmente a unas 330 personas evacuadas, alojadas en al menos doce centros habilitados, entre ellos salones comunitarios y capillas. A ese número se suman más de cien vecinos que decidieron autoevacuarse y refugiarse en casas de familiares o amigos.

El jefe comunal detalló que el nivel del Riachuelo alcanzó los 4,50 metros, lo que generó el ingreso de agua en numerosas viviendas, algunas con más de un metro de anegamiento. “La situación más delicada se presenta en el barrio ubicado en el acceso a San Luis del Palmar, sobre la ruta provincial 5”, explicó.

Además, expresó preocupación por las lluvias registradas no solo en la zona urbana, sino también en áreas rurales, donde distintos arroyos desembocan en el Riachuelo y agravan el escenario. En ese contexto, señaló que el sector más comprometido del distrito es la denominada Cuarta Sección, aunque no precisó cuántas familias permanecen aisladas en el campo.

San Luis del Palmar se encuentra a unos 28 kilómetros de la ciudad de Corrientes y es una de las localidades más afectadas por el fenómeno climático. De acuerdo con estimaciones oficiales, en la capital provincial y zonas cercanas cayeron alrededor de 600 milímetros de lluvia durante diciembre, casi cuatro veces más que el promedio histórico para ese mes.

El número de evacuados aumentó de manera considerable durante el fin de semana, cuando el agua avanzó sobre distintos barrios tras el desborde del Riachuelo. Al operativo de evacuación encabezado por bomberos y personal municipal se sumaron efectivos de la Policía, Gendarmería y Prefectura.

Desde el Gobierno provincial informaron que se envió asistencia a los damnificados, incluyendo colchones, alimentos y otros insumos básicos. El Ministerio de Salud Pública de Corrientes mantiene un monitoreo permanente de las personas afectadas. El intendente Buján indicó, además, que hasta el momento no recibió comunicaciones por parte del Gobierno nacional.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social de Corrientes, José Irigoyen, señaló que se desplegaron baños químicos en las zonas inundadas y que, una vez que el agua comience a descender, se iniciarán tareas de desinfección en las viviendas alcanzadas por la crecida.

La semana pasada, la ciudad de Corrientes también sufrió anegamientos en varios barrios, aunque una mejora temporaria del clima permitió un drenaje más rápido y el retorno de muchas familias a sus hogares.

Alerta meteorológica en Corrientes: tras los 280 mm de Navidad, el SMN prevé lluvias hasta el martes

Desde el INTA advirtieron que el tiempo continuará inestable en la provincia durante los próximos días, con probabilidad de lluvias intermitentes entre martes y miércoles y un posible aumento de las precipitaciones hacia el jueves. El alivio, indicaron, recién podría llegar hacia el viernes.

