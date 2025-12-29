Este lunes 29 de diciembre de 2025, gran parte de Argentina enfrentará una jornada de calor intenso, con alertas amarillas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Mientras que en la región central, incluyendo Buenos Aires, predominarán las temperaturas elevadas y el cielo algo nublado, el norte del país podría registrar tormentas aisladas. Las autoridades recomiendan extremar cuidados ante el riesgo de golpes de calor.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este lunes 29 de diciembre

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se espera una jornada sofocante con una temperatura mínima de 22°C y una máxima que alcanzará los 35°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo permanecerá parcialmente nublado, lo que ayudará a mitigar levemente el impacto del sol directo, aunque no se prevén lluvias para esta zona. La humedad moderada y vientos leves del este caracterizarán el ambiente.

Alerta por radiación extrema: el índice UV alcanzará niveles muy peligrosos para la salud en gran parte del país

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Clima lunes 29 de diciembre

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, el termómetro mostrará valores aún más elevados, especialmente hacia el norte y el oeste, donde las temperaturas podrían escalar hasta los 38°C. En localidades como Balcarce, el SMN anticipa una mínima de 18°C y una máxima de 31°C. Las condiciones de estabilidad climática se mantendrán en la mayor parte del territorio bonaerense, consolidando la tendencia de ola de calor.

Cómo estará el clima en el resto del país

El norte argentino, incluyendo provincias como Misiones, Corrientes y Chaco, se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas aisladas y chaparrones. En Posadas, se prevé una mínima de 24°C y una máxima de 29°C con un índice UV calificado como extremo. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que estas precipitaciones podrían traer un alivio momentáneo ante el ambiente húmedo y caluroso que predomina en la región litoraleña.

Seis minutos de oscuridad plena: así será el eclipse solar más largo del siglo

En las provincias del centro y oeste, como Córdoba, San Luis y Mendoza, las temperaturas máximas rondarán entre los 36°C y 38°C, con sensaciones térmicas que podrían rozar los 40°C. Para el sur del país, el clima se mantendrá más estable pero caluroso para los estándares patagónicos. El organismo oficial destaca que "la alerta amarilla puede modificarse durante el día si las condiciones climáticas evolucionan".

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El pronóstico para el martes 30 de diciembre indica una profundización del calor extremo en el centro del país. En la Capital Federal y alrededores, la máxima escalaría hasta los 37°C o 39°C bajo un cielo mayormente despejado. Se espera que las condiciones de inestabilidad aumenten hacia la noche en algunas regiones del norte, manteniendo las alertas por tormentas en zonas de Santiago del Estero y el norte de Santa Fe.

Para el miércoles 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo, se proyecta un cierre de año con temperaturas que podrían superar los 40°C en varios puntos de Argentina. En Buenos Aires, se estima una mínima de 26°C y una máxima de 37°C sin probabilidad de precipitaciones. Recién para el jueves 1 de enero se prevé un leve descenso térmico con máximas cercanas a los 32°C, debido a la rotación del viento.