En la ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA), se pronostica un índice UV de 11, calificado como "extremo". Se recomienda evitar la exposición directa entre las 10 y las 16 horas para prevenir daños.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la radiación será extrema en el Norte y Cuyo, con valores superiores a 11. En la región central y Patagonia norte el índice será muy alto, mientras que en el sur será moderado.

Ola de calor y alertas por temperaturas extremas en Buenos Aires y el centro del país este lunes

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El índice UV es una medida estándar internacional de la intensidad de la radiación ultravioleta emitida por el sol en un lugar y momento determinados. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este indicador cuantifica el riesgo de sufrir lesiones, facilitando que la población tome decisiones informadas sobre su protección. Los niveles se expresan en una escala que comienza en 0 y no tiene límite superior; a mayor valor, mayor es el potencial de daño en menor tiempo de exposición.

Rayos UV

Saber este índice es fundamental porque la radiación UV es invisible al ojo humano y su intensidad no siempre está ligada a la temperatura ambiente. Un día fresco pero despejado puede presentar niveles críticos de radiación. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destaca que el monitoreo diario ayuda a prevenir enfermedades crónicas derivadas de la sobreexposición acumulativa, permitiendo aplicar medidas preventivas específicas según la vulnerabilidad de cada persona.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición prolongada y sin protección a los rayos ultravioletas conlleva riesgos severos para la salud humana. De acuerdo con la OMS, la radiación UV es el principal factor de riesgo para el desarrollo de distintos tipos de cáncer de piel, incluyendo el melanoma. Además, puede provocar quemaduras solares dolorosas, el envejecimiento prematuro de la dermis y la supresión del sistema inmunológico, lo que reduce la capacidad del cuerpo para defenderse de ciertas enfermedades.

Seis minutos de oscuridad plena: así será el eclipse solar más largo del siglo

Asimismo, la visión se ve seriamente afectada por estos rayos. La OPS advierte que la exposición sin gafas adecuadas puede causar afecciones agudas como la fotoqueratitis (quemadura de la córnea) y contribuir al desarrollo de cataratas a largo plazo, una de las principales causas de ceguera a nivel mundial. El daño es acumulativo desde la infancia, por lo que la protección constante es vital para evitar complicaciones que suelen manifestarse en la edad adulta.

Para protegerse de manera efectiva, la OMS y la OPS recomiendan limitar el tiempo de exposición al sol durante las horas de mayor intensidad, generalmente entre las 10:00 y las 16:00. Se aconseja buscar la sombra y utilizar ropa de trama cerrada que cubra la mayor parte del cuerpo, sombreros de ala ancha que protejan rostro y cuello, y anteojos de sol con filtro UV certificado para resguardar la salud ocular.

Complementariamente, es esencial el uso de protectores solares con un factor de protección (FPS) de 30 o superior. Este debe aplicarse generosamente sobre la piel limpia 20 minutos antes de la exposición y renovarse, o con mayor frecuencia después de nadar o sudar. La OPS enfatiza que la protección debe mantenerse incluso en días nublados, ya que hasta el 80% de la radiación UV puede atravesar la nubosidad ligera.