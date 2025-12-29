Los combustibles un incremento del más del 40% con subas que superaron a la inflación, en torno al 30%, a lo largo del 2025. El aumento del tipo de cambio fue una de las variables más preponderantes. En las principales estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires se registraron largas colas para la carga de combustible el último domingo. Conoce cuál es el valor de cada tipo de nafta, este lunes 29 de diciembre, en la sucursales de YPF, Shell, Puma y Axion Energy.

La Secretaría de Energía de la Nación brindó los valores de referencia de la nafta y el gasoil, tanto premium como común, de este lunes 29 de diciembre de 2025 en CABA según la empresa prestadora del servicio.

La llegada del Trambus beneficiará con onda verde a ocho barrios porteños a partir del 2026

A continuación, conocé los precios actualizados de las naftas, el gasoil y el GNC de las principales compañías en la Ciudad de Buenos Aires, compará valores y elegí dónde cargar combustible este lunes.

YPF, Puma, Shell, Axion: el precio de la nafta en Ciudad de Buenos Aires hoy, 29 de diciembre de 2025

Precios de combustible de YPF

El cuadro tarifario de YPF en CABA indica que la Nafta Súper, Infinia, Diesel 500 e Infinia Diesel se ubican en los siguientes valores:

-Nafta Súper: $1.571 por litro

-Infinia (Premium): $1.800 por litro

- GNC: $569,90 por milímetro cúbico

-Infinia Diesel: $1536 por litro

- Diesel 500: $1740 por litro

Precios de combustible de Shell

-Nafta Súper: $1.682 por litro

-V-Power Nafta: $1.949 por litro

-GNC: $549,90 por milímetro cúbico

-Evolux Diesel: $1.669 por litro

-V-Power Diesel: $1.929 por litro

Descuentos en combustible: billeteras y tarjetas activan promociones para el verano 2026

Cuál es el valor del Gasoil y Gasoil premium en la Ciudad de Buenos Aires, este 29 de diciembre

Precios de combustible de Axion Energy

-Axion Súper: $1.637 por litro

-Quantium: $1.949 por litro

-GNC: $629 por metro cúbico

-Axion Diesel X10: $1.742 por litro

-Quantium Diesel X10: $1.919 por litro

Llenar el tanque del auto cuesta $100.000 y representa el 5,15% del sueldo mensual

Precios de combustible de Puma

-Nafta Súper: $1.597 por litro

-Max Premium: $1.897 por litro

-GNC: $497 por metro cúbico

-Puma Diesel: $1.647 por litro

-Ion Puma Diesel: $1.870 por litro

PM