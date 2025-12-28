El nuevo medio de transporte Trambus beneficiará con onda verde a ocho barrios porteños sin la necesidad de atravesar el microcentro, perfilándose como un cambio clave en la movilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con el fin de aliviar el camino entre el sur y norte de la ciudad, comenzará a funcionar a partir de 2026.

El Trambus T1, que unirá Nueva Pompeya, Aeroparque y Costanera Norte, será el primer ramal ramal de autobuses eléctricos que, de forma directa, conectará ambas zonas en tiempo récord, ya que tendrá recorridos más rápidos y previsibles.

Uno de los aspectos más destacables del sistema fue la implementación de semáforos inteligentes con onda verde sincronizada que permitió acortar el tiempo del recorrido. Mediante la telemetría, los semáforos detectan la llegada del Trambus y extienden el tiempo de la luz verde hasta que la unidad cruce la intersección de las calles.

Además, este transporte será totalmente eléctrico y sustentable, lo que mejorará la regularidad del transporte público en la Ciudad. Con paradas a 500 metros, permitirá que los recorridos que actualmente superan los 90 minutos bajen a menos de una hora.

En horas pico, se espera una frecuencia de cuatro minutos entre unidades y, entre otras cosas, tendrá tarifa integrada con el Subte y descuento automático al combinar ambos servicios públicos. De esta forma, tendrá conexión con las líneas A, B, D E y H del Subte, con los ferrocarriles Mitre, San Martín, Sarmiento y Belgrano Sur, y con los Metrobus del Sur y de Juan B. Justo.

Mapa del recorrido del Trambus en 2026

¿Cuáles son los barrios beneficiados?

En total son ocho los barrios porteños por los cuales transita el Trambus, sin pasar por microcentro. Estos son:

-Parque Patricios

-Boedo

-Parque Chacabuco

-Almagro

-Caballito

-Villa Crespo

-Palermo

-Nueva Pompeya.





