Un Mercedes-Benz SL Pagoda, valuado en 180 mil dólares, perdió una rueda en la autopista Panamericana y fue chocado desde atrás. El lujoso auto de colección había salido del taller ese mismo sábado, horas antes del accidente, tras haber sido sometido a una refacción.

Tras el choque, comenzaron a circular rápidamente imágenes y videos en las redes sociales. Según los registros, el impacto ocurrió cerca de las 9:30, cuando el auto quedó inmovilizado sobre la vía rápida de la autopista tras perder una rueda.

Las imágenes muestran cómo la rueda desprendida quedó a pocos metros del vehículo, sin señalización alguna, lo que generó una situación de extremo peligro. Segundos más tarde, un automóvil embistió la parte trasera del Mercedes-Benz, que fue desplazado hacia el otro lado de la calzada y terminó siendo alcanzado por otros vehículos.

Según informó Infobae, el vehículo había sido restaurado durante cinco años por un taller especializado y el mismo día del siniestro salió del mecánico. El conductor tenía previsto viajar a Punta del Este con el auto, pero debió cancelar el plan a raíz del desperfecto.

La causa del accidente habría sido una tuerca mal ajustada en una de las ruedas. Este fallo mecánico provocó el desprendimiento del eje mientras el vehículo circulaba por la autopista, lo que dejó al Mercedes detenido y expuesto en plena vía rápida.

La falta de señalización previa al choque agravó la situación, ya que otros conductores no lograron advertir a tiempo la presencia del automóvil detenido. Pese a la magnitud del impacto, no se registraron víctimas fatales ni personas heridas, sino únicamente daños materiales en el Pagoda, con afectación tanto en la carrocería como en parte del chasis.

El Mercedes-Benz SL Pagoda, en el camión que lo remolcó.

Tras el accidente, los servicios de emergencia intervinieron con rapidez y se dispuso una interrupción parcial del tránsito a la altura del cruce con Camino del Buen Ayre. Personal de seguridad vial y bomberos trabajaron para retirar los vehículos involucrados y despejar la calzada.

El Mercedes-Benz 230 SL Pagoda, un modelo icónico dentro de la historia automotriz, actualmente puede alcanzar valores por encima de los 130.000 a 180.000 dólares. Producido entre 1963 y 1971, es reconocido por su diseño innovador y su techo rígido removible, que le valió el apodo de “Pagoda” debido a la forma particular de su estructura.

BGD / EM