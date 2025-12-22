La Ciudad de Buenos Aires avanza a paso firma con la electromovilidad. En efecto, lanzó este lunes 22 de diciembre una nueva línea de créditos blandos para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables 0 km, destinados a titulares de licencias de taxis, remises y trabajadores de plataformas de moto-delivery.

Las líneas de financiamiento son otorgadas por el Banco Ciudad y cuentan con subsidio en la tasa de interés por parte del Gobierno porteño, lo que permite ofrecer condiciones consideradas entre las más bajas del mercado.

En noviembre 2025, una familia tipo necesitó más de 2 millones de pesos para ser de clase media en CABA

“En las ciudades más avanzadas del mundo, la electromovilidad ya es parte del paisaje urbano. Reduce el impacto ambiental, baja costos para quienes manejan todos los días y, al ser totalmente silenciosa, mejora la vida en la Ciudad”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Según remarcó, los créditos se enmarcan en una agenda integral para avanzar hacia una ciudad “más moderna y competitiva”.

Créditos para taxis y remises en CABA: hasta $28 millones

Para el sector de taxis y remises, se lanzó una línea de préstamos prendarios trabajada en conjunto con las cámaras del sector. Las principales condiciones son:

Monto máximo: hasta $28 millones

Plazo: hasta 48 meses

Tasa: fija del 20% TNA (con subsidio del GCBA)

Financiación: hasta el 70% del valor de la unidad

Cuota inicial estimada: $808.000 para el monto máximo

Relación cuota/ingreso: hasta el 30%

El crédito permite la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos enchufables, especialmente atractivos para taxis y remises por su mayor autonomía en modo eléctrico y menor costo operativo.

Motos eléctricas: línea especial para delivery

También se habilitó una línea a sola firma para la compra de motos eléctricas, destinada a monotributistas que trabajen en plataformas de delivery registradas en la Ciudad:

Monto máximo: $2.800.000

Plazo: 36 meses

Tasa: fija del 22,5% TNA

Financiación: hasta el 70% del valor

Cuota inicial estimada: $101.000

Esta propuesta apunta a uno de los segmentos urbanos de mayor circulación diaria, con impacto directo en la reducción de emisiones y ruidos.

China, el laboratorio global de la movilidad sustentable

Créditos para transportistas: requisitos principales

Taxis

Factura proforma del vehículo Licencia vigente con al menos 2 años de antigüedad Acreditación de ingresos Mínimo 1 año de inscripción como monotributista o independiente

Remises

Factura proforma Constancia de habilitación del vehículo (2 años de antigüedad) Acreditación de ingresos 1 año como monotributista o independiente y 6 meses en la categoría utilizada

Motos eléctricas

Factura proforma

Licencia de conducir vigente en CABA

Monotributo con al menos 1 año de antigüedad y 6 meses en la categoría

Antigüedad mínima de 1 año trabajando en plataformas de delivery

Inscripción en el registro del Gobierno porteño

Los créditos se gestionan exclusivamente a través de la web del Banco Ciudad.

Una agenda integral de movilidad eléctrica

Según explicaron fuentes oficiales, la línea de créditos se suma a un conjunto de políticas que la Ciudad viene desplegando para acelerar la transición energética en el transporte urbano:

Exención permanente del pago de patente para vehículos eléctricos

Instalación de 400 puntos de carga en calles porteñas

Puesta en marcha de la primera línea de buses eléctricos, que une Retiro con Parque Lezama

Lanzamiento del sistema Trambus en 2026, con líneas eléctricas que conectarán el sur y el norte de la Ciudad

Renovación del parque de colectivos: desde 2027, las nuevas unidades deberán ser eléctricas o a GNC y renovarse cada 10 años

En este marco, los vehículos híbridos enchufables —incluidos en la financiación— aparecen como una alternativa clave: permiten recorridos prolongados en modo 100% eléctrico, reduciendo el uso de combustible, algo especialmente relevante para taxis y remises que circulan intensamente todos los días.

lr