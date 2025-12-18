Los cuadros tarifarios de combustible han registrado un último aumento significativo en diciembre del 2025, debido a la actualización de impuestos. En este marco, informate acerca de cuál es el valor de cada tipo de nafta este 18 de diciembre si vas a cargar en CABA en las distintas sucursales de YPF, Shell, Puma y Axion Energy.

Conoce los valores actualizados de las distintas naftas y GNC de las principales compañías en la Ciudad de Buenos Aires, compará precios y elegí dónde cargar este jueves.

Precios de combustible de YPF

El cuadro tarifario de combustible de YPF en CABA señala que la Super, Infinia, Diesel 500 e Infinia diesel se ubican en los siguientes valores:

-Nafta Súper: ~$1.571 por litro

-Infinia (Premium): $1.800 por litro

-Diesel 500: $1.536 por litro

- Infinia Diesel: $1.740 por litro

Precios de combustible de Shell

- Super: $1.699 el litro

- V-Power: $1.999 el litro

- GNC: $529 el metro cúbico

- Evolux Diesel: $1.667 el litro

- V-Power Diesel: $1.929 el litro

Precios de combustible de Axion Energy

- Axion SUPER: $1.659 por litro

- QUANTIUM: $1.899 por litro

- GNC: $629/m³

- AXION Diesel X10: $1.719 por litro

- QUANTIUM Diesel X10: $1.899 por litro

Precios de combustible de PUMA

-Super: $1.597 por litro

- MAX Premium: $1.897 por litro

- GNC: $497 pesos por metro cúbico

- PUMA Diesel: $1.647 por litro

-ION PUMA Diesel: $1.870 por litro

