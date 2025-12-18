jueves 18 de diciembre de 2025
Llenar el tanque en CABA

Cuadro tarifario de combustibles de las principales empresas en la Ciudad de Buenos Aires para este jueves 18 de diciembre

Los cuadros tarifarios de combustible han registrado un último aumento significativo en diciembre del 2025, debido a la actualización de impuestos. En este marco, informate acerca de cuál es el valor de cada tipo de nafta este 18 de diciembre si vas a cargar en CABA en las distintas sucursales de YPF, Shell, Puma y Axion Energy.

Conoce los valores actualizados de las distintas naftas y GNC de las principales compañías en la Ciudad de Buenos Aires, compará precios y elegí dónde cargar este jueves.

Precios de combustible de YPF

El cuadro tarifario de combustible de YPF en CABA señala que la Super, Infinia, Diesel 500 e Infinia diesel se ubican en los siguientes valores:

-Nafta Súper: ~$1.571 por litro

-Infinia (Premium): $1.800 por litro

-Diesel 500: $1.536 por litro

- Infinia Diesel: $1.740 por litro

Precios de combustible de Shell

- Super: $1.699 el litro

- V-Power: $1.999 el litro

- GNC: $529 el metro cúbico

- Evolux Diesel: $1.667 el litro

- V-Power Diesel: $1.929 el litro

Precios de combustible de Axion Energy

- Axion SUPER: $1.659 por litro

- QUANTIUM: $1.899 por litro

- GNC: $629/m³

- AXION Diesel X10: $1.719 por litro

- QUANTIUM Diesel X10: $1.899 por litro

Precios de combustible de PUMA

-Super: $1.597 por litro

- MAX Premium: $1.897 por litro

- GNC: $497 pesos por metro cúbico

- PUMA Diesel: $1.647 por litro

-ION PUMA Diesel: $1.870 por litro

