China, el laboratorio global de la movilidad sustentable

Entre octubre y noviembre se llevaron acabo dos exposiciones en China, de las más relevantes mundialmente para el mundo automotriz y de las que tuve oportunidad de visitar la Fase 1 de la Feria de Cantón y del New Energy Vehicles Export Expo (NEVE). En ambas se confirma que el futuro del transporte –tanto de personas como de mercaderías– será eléctrico, inteligente y cada vez más eficiente.

El objetivo del viaje fue identificar tecnologías y socios estratégicos para acelerar la transición hacia una movilidad más sustentable e inteligente, tanto en el traslado de personal como en soluciones de reparto y logística de última milla, algo que con la pandemia sabemos que se aceleró muchísimo en nuestro país y hoy ya es parte de nuestro sistema.



La Fase 1 de la Feria de Cantón, está dedicada a electrónica, maquinaria, energía y vehículos, y el New Energy Vehicles Export Expo (NEVE) es una exposición especializada que reúne a los principales fabricantes y proveedores de vehículos eléctricos y soluciones de nueva energía.

Sobre la primera, habrá que saber que concentra más de seis mil expositores y se ha convertido en una verdadera vidriera de la movilidad del futuro. En los pabellones dedicados a vehículos y equipamiento asociado se destacan tres grandes ejes que quisiera compartir. El de electromovilidad aplicada a flotas, el de la movilidad inteligente y conectada, y el de energía y carga como parte del sistema.

En relación a esta gigante Feria de Cantón, me impresionó ver buses eléctricos y microbuses pensados para el traslado de personal corporativo y de parques industriales que revolucionan el mercado actual así como camiones livianos y vans eléctricas diseñadas para distribución urbana.

Dentro de todo el asombro que me trajo ver movilidad inteligente, destaco los sistemas ADAS (asistencias avanzadas al conductor) que incluyen: frenado autónomo de emergencia, monitoreo de fatiga, cámaras 360° y control de carril. Por supuesto que fueron de la partida paneles solares y almacenamiento de baterías estacionarias para reducir costos de energía y huellas de carbono.

La lectura que se hace después de recorrer la feria y los diferentes stands es que el vehículo eléctrico ya no es un prototipo, es un producto maduro diseñado para operaciones reales, con foco en costo y confiabilidad.

En paralelo a la Feria de Cantón, visitamos el New Energy Vehicles Export Expo (NEVE), una muestra que reúne a más de cincuenta marcas de vehículos y un ecosistema completo de proveedores de baterías, cargadores, repuestos, software y servicios de exportación.A diferencia de ferias más generalistas, NEVE está totalmente enfocada en vehículos de nueva energía y soluciones de exportación, lo que permite ver de punta a punta la cadena de valor.



Vuelvo con el convencimiento de que se consolidan varias tendencias que impactan de lleno en el negocio del transporte de personal y la logística:

-Pasamos de los motores diésel al ecosistema eléctrico

-El foco deja de estar únicamente en el vehículo para mirar el sistema completo: infraestructura de carga, software de gestión, mantenimiento, financiamiento. Las decisiones de inversión se tienen que tomar mirando el costo total de cinco a ocho años, no sólo el precio de compra.

-Encontramos vehículos hechos a medida de cada operación

-La conectividad es un estándar, no como opcional

-La telemetría y los sistemas de gestión de flota ya vienen integrados: permiten monitorear conducción, consumo, autonomía restante, rutas, tiempos de carga y estado de las baterías. Esto abre la puerta a modelos de negocio basados en datos y a programas de seguridad vial mucho más efectivos.

-Más seguridad y mejor experiencia para el pasajero

-Cámaras, sensores, asistencias al conductor y diseños pensados para reducir el estrés de manejo se combinan con interiores más cómodos



El viaje terminó de validar que la movilidad sustentable para traslado de personal y logística ya es una realidad disponible para ser escalada en nuestros mercados, y no sólo un tema de futuro.



* Gonzalo Santander, CEO de Grupo Traslada

