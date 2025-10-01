Impulsan una ley para regular el transporte por aplicaciones en Chaco: fijarán tarifas mínimas

La Legislatura chaqueña analiza un proyecto de ley que busca establecer un marco regulatorio para el transporte de pasajeros a través de plataformas digitales, con el objetivo de garantizar una competencia justa, fortalecer la seguridad de los usuarios y proteger el empleo local en un sector que atraviesa una profunda crisis.

Requisitos obligatorios y controles estatales

La propuesta presentada por diputados del Frente Chaqueño establece que la Subsecretaría de Transporte y Logística, en coordinación con los municipios, será la encargada de aplicar la normativa. Las personas que presten el servicio deberán cumplir con una serie de requisitos:

Permiso precario y revocable otorgado por el Estado.

El conductor deberá ser titular del vehículo, contar con licencia profesional y residir en Chaco.

Vehículos en condiciones reglamentarias, con al menos cuatro puertas.

Seguros obligatorios de responsabilidad civil, accidentes, vida y sepelio.

Credencial habilitante y código QR verificable para cada unidad.

Además, las empresas deberán inscribirse en el registro provincial, presentar mensualmente la cantidad de viajes realizados, el listado de conductores habilitados y los tributos abonados.

Canon del 3,5% y creación de un fondo de transporte

Una de las principales novedades es la creación de un canon provincial del 3,5% sobre el valor de cada viaje, destinado a un Fondo de Fomento del Transporte Local. Este mecanismo financiará créditos para la compra y mantenimiento de vehículos, subsidios de capacitación, programas de seguridad vial y compensaciones a los titulares de licencias tradicionales.

Otra medida clave establece que el precio de los viajes no podrá ser inferior al valor del boleto del transporte público urbano, con el fin de evitar la competencia desleal y proteger a taxis, remises y colectivos.

Comisión de Regulación y registro unificado

El proyecto también propone la creación de una Comisión de Regulación del Transporte Automotor de Pasajeros, integrada por representantes del Estado provincial, municipios, sindicatos, cámaras empresariales y la Administración Tributaria Provincial. Este espacio funcionará como órgano de asesoramiento en políticas laborales, condiciones de trabajo y seguridad social.

Asimismo, se creará un Registro Provincial de Taxis, Remises y Conductores de Plataformas Digitales, que centralizará la información necesaria para el control y fiscalización del servicio.

Un sector en crisis y sin regulación

Los fundamentos del proyecto advierten que el sistema tradicional de transporte atraviesa una situación crítica: en los últimos años, la cantidad de licencias activas cayó de más de 700 taxis y 1.100 remises a apenas 140 y 120, respectivamente. La caída responde al aumento de costos, la pérdida de rentabilidad y la competencia sin regulación de las plataformas digitales.

“La falta de un marco legal ha permitido la precarización laboral, la evasión tributaria y la ausencia de controles mínimos en materia de seguridad vial”, advierten los autores de la iniciativa. Por eso, el objetivo del proyecto es “ordenar el sistema, brindar herramientas al Estado y proteger a los trabajadores del sector”.