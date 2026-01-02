Ola de calor: cuáles son los objetos que implican un peligro si quedan en el auto.

Ante las altas temperaturas, hay una serie de objetos, que es mejor no dejar en el auto. Se recomienda no guardar la botella de agua en la cabina, debido a que puede provocar un incendio.

Tampoco se aconseja cargar el celular en el auto, ya que puede recalentarse.

Sin embargo, el riesgo más insólito son los anteojos, debido a que dejarlos apoyados en el tablero puede desencadenar en un siniestro.

Los especialistas explican que esto ocurre debido a que la luz del sol genera un efecto lupa que sobrecalienta el plástico del tablero y puede provocar un incendio.

En ese contexto, que hay que tener mucho cuidado con las pertenencias que se dejan en el vehículo, sobre todo en las horas del mediodía.

Además, hay que prestar atención si se viaja con niños o mascotas.