Qué dijo el ingeniero jefe de McLaren luego del bochorno de la descalificación en Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 parecía extinguirse en los comentarios sobre la notable victoria de Max Verstappen, que dominó de principio a fin, pero este domingo llegó la bomba desde la inspección técnica, esa suerte de VTV ultra computarizada que puede descubrir la ventaja más imperceptible en procura de buscar algunas centésimas menos: los dos McLaren habían infringido detalles con el piso de sus monoplazas, por que quedaba descalificados.

Para McLaren más allá de lo que pueda decirse en público es un tormento "ver a Mad Max en el espejo retrovisor del campeonato", cuando durante casi todo el año pareció que Norris y Piastri "corrían solos". De hecho fue tan apabullante el dominio de la escudería británica en este 2025 que en la Copa de Constructores la ventaja que le llevan al segundo, Mercedes, es demoledora.

Pero el golpe recibido en Las Vegas fue al mentón y algo había que decir, así que este domingo el italiano Andrea Stella, ingeniero en jefe de McLaren, publicó en la web oficial del equipo una suerte de "respuesta oficial" a un problema que se debe, exclusivamente al área de Stella y sus mecánicos. Sucede que nada o casi nada de lo que pasa en ese nivel de ingeniería es "un accidente", pero la FIA fue magnánima en su comunicado y destacó que pese a la descalificación "McLaren no había intentado sacar ventajas", por lo que la respuesta de Stella se mostró en el mismo tono de "amor y paz", tratando de dar vuelta lo más rápido posible la página del bochorno.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Tras el Gran Premio de Las Vegas, se nos declaró infringido el Artículo 3.5.9 del Reglamento Técnico, que exige un espesor mínimo de derrape de 9 mm. El coche 4 infringió el límite con un máximo de 0,12 mm en el derrape trasero y el coche 81 con un máximo de 0,26 mm en el derrape trasero", posteó Stella, agregando que "durante la carrera, ambos coches experimentaron un nivel de flexión inesperadamente alto, nunca visto en los entrenamientos, lo que provocó un contacto excesivo con el suelo. Estamos investigando las razones de este comportamiento, incluyendo el efecto de los daños accidentales que sufrieron ambos coches, detectados después de la carrera, y que provocaron un mayor movimiento del suelo".

"No hubo intención, no fue deliberado"

"Como señaló la FIA, la infracción no fue intencional, no hubo un intento deliberado de eludir las regulaciones y también existieron circunstancias atenuantes", precisó Stella, negando que McLaren haya tratado con esos detalles de obtener una ventaja en la pista.

"Pedimos disculpas a Lando y Oscar por la pérdida de puntos hoy, en un momento crucial de sus participaciones en el campeonato, tras dos excelentes actuaciones durante todo el fin de semana. Como equipo, también pedimos disculpas a nuestros socios y aficionados, cuyo apoyo es tan importante", destacó luego, para cerrar afirmando que "si bien este resultado es extremadamente decepcionante, seguimos totalmente concentrados en las dos últimas carreras de la temporada".

Norris con 24 puntos de ventaja

Y ahora a Catar, cita de la próxima carrera, donde tras las descalificaciones la tabla de pilotos muestra a Norris con 24 puntos de ventaja, cuando quedan 58 en juego. Pero con Mad Max rugiendo (su dominio en Las Vegas fue total), convendrá que McLaren cuide hasta el mínimo detalle tratando de liquidar el pleito, evitando llegar con el campeonato abierto a la cita final en Abu Dabi. Porque si el neerlandés llega con chances a ese duelo de cierre de temporada, a Stella y sus muchachos les queda, parafraseando a Malevaje, "ir a misa e hincarse a rezar"...

HB