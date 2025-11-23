Bombazo en la F1 en Las Vegas: los comisarios técnicos descalificaron a los dos McLaren

En una conmocionante noticia luego de la revisión técnica, los dos autos de McLaren, del británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, fueron descalificados este domingo en el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas. Es que tras el apabullante triunfo de Max Verstappen con su Red Bull, en la revisión técnica los comisarios se detectaron irregularidades en ambos monoplazas de McLaren, que perdieron de esa manera los puntos que Norris había obtenido por el segundo puesto, que casi dejaba en sus manos el título mundial, y a Piastri lo bajaron del cuarto lugar.

Esta descalificación es música en los oídos de Verstappen, que si bien todavía tiene relativas chances de alcanzar en la cima de la clasificación a Norris, con esta novedad de la descalificación puede soñar todavía con salvar su título en las dos últimas carreras de la temporada, que pondrán 58 puntos en juego. Y se sabe que tratándose de 'Mad Max' conviene no hablar de imposibles...

Norris había dado un gran paso hacia el título al haber acabado en el segundo puesto, mientras que Piastri había tenido una pálida performance, quedando en el cuarto lugar y sepultando, casi, sus chances de pelear con su compañero de equipo por la corona.

El podio en Las Vegas: Verstappen, Norris y Russell. (FOTO AFP)

Pese a la sanción, Norris sigue siendo el gran candidato a campeón de este 2025, y podría proclamarse campeón del mundo la próxima semana en Catar si logra dos puntos más que Verstappen y Piastri en la carrera que se disputará el próximo domingo.

En un comunicado, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) explicó que tras la carrera "los comisarios encontraron que el desgaste del patín trasero en ambos McLaren MCL39 estaba por debajo del grosor mínimo de 9 mm", por lo que ambos pilotos fueron descalificados.

La instancia mundial que rige el automovilismo consideró que "la infracción fue no intencional y que no hubo intento deliberado de eludir las regulaciones" por parte de McLaren.

De hecho, la FIA recordó que la escudería británica no es la primera en haber infringido este año las normas de los bloques de patín esta temporada: "Lewis Hamilton y Nico Hulkenberg también (fueron) descalificados de los Grandes Premios de China y Baréin por incumplimientos similares".

