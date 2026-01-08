Fiesta Nacional del Chamamé 2026: la grilla con artistas nacionales y precio de las entradas

La espera terminó para los amantes de la música litoraleña. El Gobierno de Corrientes presentó este jueves la grilla oficial de la 34° Fiesta Nacional del Chamamé, que se llevará a cabo durante diez noches consecutivas en el mítico anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Con una cartelera que supera los 190 artistas, el festival buscará reafirmar su estatus como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Sorpresa y nostalgia en Corrientes por el cierre definitivo de Los Cines de la Costa en la Costanera

"Corrientes es chamamé. Un símbolo de nuestra provincia. Hablamos de un patrimonio correntino que posee la capacidad única de llegar al alma y movilizarla como nadie", expresaron desde la organización a través de los canales oficiales, destacando la importancia identitaria del encuentro.

Precios y venta de entradas

Una de las noticias más celebradas por el público local fue el anuncio sobre el costo de los tickets. A pesar del contexto inflacionario, el Gobierno decidió mantener los valores de la edición anterior:

Entradas generales: 7 mil pesos.

Ubicaciones preferenciales: 9 mil pesos.

La venta iniciará este viernes 9 de enero, permitiendo a los turistas y locales asegurar su lugar en el "Cocomarola". Además, las diez noches serán transmitidas por la TV Pública, adelantaron desde el Insituto de Cultura.

Lourdes Sánchez confirmó que la Fiesta Nacional del Chamamé será transmitida por la TV Pública

Las 10 lunas: artistas destacados

La programación de este año combina la tradición de los referentes locales con figuras de peso en la escena del folclore nacional:

Viernes 16 (Apertura): Los Nocheros encabezarán la primera jornada.

Sábado 17: Se presentarán Nahuel Pennisi y Santiago "Bocha" Sheridan.

Domingo 18: Tupá, Lucas Segovia,

Lunes 19: La Pilarcita, Simón de Jesús Palacios

Martes 20: El escenario recibirá a Soledad Pastorutti.

Miércoles 21: Será el turno del Chango Spasiuk y el formoseño Lázaro Caballero.

Jueves 22: Un día histórico con el debut de Los Tekis en el festival, sumado a la presentación de Jorge Rojas junto a Los de Imaguaré.

Viernes 23: El Chaqueño Palavecino compartirá escenario con Los Alonsitos.

Sábado 24: Una noche volcada a los conjuntos tradicionales como Amboé, Ernestito Montiel y su Conjunto, y el trío Tajy.

Domingo 25 (Cierre): La gran despedida estará a cargo de la icónica Teresa Parodi.

Con una propuesta diversa que integra a las nuevas generaciones y a los consagrados, Corrientes se prepara para recibir a miles de visitantes en lo que promete ser una de las ediciones más multitudinarias de la última década.