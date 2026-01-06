Lourdes Sánchez confirmó que la Fiesta Nacional del Chamamé será transmitida por la TV Pública

En medio de la incertidumbre climática que afecta a la provincia de Corrientes, la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, ratificó la realización de la Fiesta Nacional del Chamamé y brindó detalles sobre la organización de la edición 2026.

La funcionaria confirmó que el evento mantendrá su alcance federal a través de la pantalla de la TV Pública, que transmitirá las diez lunas en vivo para todo el país.

Respecto a la programación, Sánchez adelantó que la grilla de artistas oficial será presentada entre este jueves y viernes. Sin embargo, aclaró que el anuncio se demoró porque la gestión provincial está enfocada en la asistencia por las inundaciones: "No es prioridad hoy por la situación que atraviesa la provincia, pero el esquema ya está cerrado", explicó.

Mantenimiento en el Anfiteatro Cocomarola

A pocos días del inicio, programado para el viernes 16 de enero, los equipos técnicos ya trabajan en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. “Estamos firmes con la organización. Empezamos con tareas de mantenimiento, pintura y algunos cambios necesarios en la estructura del escenario para que todo esté en condiciones”, señaló la funcionaria a radio Sudamericana.

Sobre las filtraciones de nombres que circularon en redes sociales, Sánchez fue contundente: "Eso es algo que algunos artistas decidieron publicar por su cuenta, pero no es oficial. Nosotros no vamos a llamar a nadie, no es oficial".

Artistas nacionales y el desafío del Chamamé

Una de las grandes novedades de esta edición será la participación de figuras de otros géneros musicales que aceptaron el desafío de adaptar su repertorio al ritmo litoraleño. “Venimos hablando con varios artistas a nivel nacional que vienen exclusivamente a la fiesta a tocar chamamé”, reveló Sánchez, buscando ampliar el público de la denominada "Fiesta Grande".

Optimista respecto al factor climático para los próximos días, la funcionaria destacó la importancia del evento no solo desde lo cultural, sino por "todo el trabajo y el movimiento económico que genera" para Corrientes.