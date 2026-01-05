Un correntino, eslabón clave de una banda narco, fue procesado en Córdoba tras 13 años prófugo

El juez federal N° 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, procesó con prisión preventiva domiciliaria al correntino Clemente Ezequiel “Mi Gente” Lezcano Acuña (45), acusado de transporte de estupefacientes agravado en el marco de una causa narco que se inició en 2012 y que lo tuvo 13 años prófugo.

El imputado deberá cumplir la detención en su domicilio de la ciudad de Corrientes, donde además permanece a disposición del Tribunal Oral Federal N° 3 de Rosario, que en 2025 lo condenó por comercio de estupefacientes agravado. Esa condena, junto con un nuevo delito cometido en 2017, fue clave para que el magistrado entendiera que la acción penal no se encontraba prescripta, según anticipó Judiciales Córdoba.com

El rol del correntino en la ruta Paraguay–Córdoba

Según la investigación de la Policía Federal, Lezcano Acuña fue un eslabón central de una organización dedicada al traslado de grandes cargamentos de marihuana desde Paraguay hacia Córdoba. La causa identificó como jefe de la banda a Luis Eduardo “Cacho” Guerrero, ya fallecido, quien habría delegado en el correntino el enlace con los proveedores paraguayos.

De acuerdo al expediente, Lezcano Acuña mantenía comunicaciones cifradas con Guerrero y propuso agilizar la operatoria mediante el cruce fluvial del río Paraná. Incluso, habría informado sobre la pérdida parcial de un primer cargamento y luego coordinado el ingreso de la droga recuperada desde la zona de Ita Corá, aportando datos precisos sobre los puntos de acceso por agua.

Para la Justicia, su casa en Corrientes funcionó como centro operativo: allí se resguardó una camioneta Mercedes-Benz utilizada luego para viajar a Córdoba. El esquema incluía vehículos “punteros” para advertir controles en rutas y, según una de las escuchas, el imputado planeaba aprovechar la festividad de la Virgen de Itatí para disimular el cruce de lanchas “entre la multitud de fieles”.

El secuestro y las condenas previas

El 11 de julio de 2012, Lezcano Acuña fue observado entregando 62,2 kilos de marihuana al chofer de la organización, carga que terminó siendo secuestrada por las fuerzas de seguridad. Dos años después, el TOF N° 2 de Córdoba condenó a otros integrantes de la banda —entre ellos el chofer Pablo Fuentes Criado y el financista Juan Carlos Straatman—, mientras que la situación del correntino quedó pendiente por su fuga.

Recién ahora, tras su captura y los antecedentes acumulados, el juez Sánchez Freytes dio por acreditada su participación como responsable del enlace con Paraguay y del traslado fluvial, apoyándose en intervenciones telefónicas y tareas de vigilancia. “La existencia de los hechos y la participación responsable han quedado debidamente acreditadas”, sostuvo el magistrado.

Lezcano Acuña fue procesado por transporte de estupefacientes agravado —por la intervención de tres o más personas organizadas— y por dación en pago de estupefacientes, con un embargo de 10 millones de pesos y la orden de continuar detenido bajo modalidad domiciliaria en Corrientes.