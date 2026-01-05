Federico Glustein: “Es un endeudamiento muy caro que tiene que pagar la Argentina”

Argentina enfrenta un vencimiento clave de deuda externa que pone a prueba la estrategia económica oficial. Según el economista, Federico Glustein, el monto exacto a afrontar es contundente: “Son 4.361 millones de dólares los que vencen este 9 de enero”, explicó, detallando que las reservas disponibles en el Tesoro no alcanzan para cubrir la totalidad. “Hoy hay algo así como 1.960 millones de dólares, que obviamente no alcanzarían”, señaló.

Parte de la obligación está parcialmente cubierta con colocaciones previas, pero el margen sigue siendo estrecho. En ese contexto, el Gobierno negocia un repo financiero. “El gobierno no se puede dar el lujo de negociar un repo por debajo de lo que va a cubrir la necesidad”, afirmó Glustein, quien estimó que el acuerdo debería rondar los 2.300 millones de dólares. Sin embargo, advirtió sobre el costo: “Es un endeudamiento muy caro que tiene que pagar la Argentina”, con tasas que oscilan entre el 10% y el 13% anual.

Reservas escasas y decisiones contrarreloj

Para el economista, la acumulación de reservas en tan pocos días es limitada. “Cuatro días no vas a salir a comprar 2.000 millones de dólares”, sostuvo, especialmente en un contexto de menor actividad por las vacaciones y mayor demanda de dólares para turismo. Aun así, remarcó que el Gobierno debería incentivar la absorción de divisas del mercado. “No permitir que se vayan por el dólar ahorro” y generar instrumentos financieros para canalizarlos hacia el sector productivo es, para Glustein, una prioridad.

Sobre los dólares del blanqueo depositados en cuentas, fue categórico: “Meter una mano en un depósito no es un antecedente favorable en la historia argentina”. En cambio, propuso generar incentivos para que esos fondos se movilicen. A largo plazo, alertó que el desafío es mayor: “Tenemos 20.000 millones de dólares en el año para pagar”, lo que obliga a repensar la estrategia de deuda y financiamiento.

Nuevo esquema cambiario y efecto en precios

El nuevo sistema de bandas cambiarias fue valorado positivamente por Glustein. “Era una de las grandes decisiones que el mercado le recomendaba al Gobierno”, afirmó, destacando que ahora hay mayor previsibilidad. No obstante, reconoció tensiones inflacionarias. “Aceptar la actualización por inflación pasada es reconocer que el tipo de cambio estaba atrasado”, explicó.

En cuanto al impacto en los precios, anticipó un traslado parcial. “El pass-through está bajando, pero algo de incidencia vamos a tener”, sobre todo en los primeros meses. Aun así, descartó un efecto sostenido durante todo el año si la inflación continúa desacelerándose.

Finalmente, sobre Venezuela, Glustein llamó a la cautela. “Todavía es muy pronto para empezar a ver un impacto fuerte”, dijo, y aseguró que Vaca Muerta no debería verse seriamente afectada en el corto plazo.

