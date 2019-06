Motochorros asaltaron a Nicolás Wiñazki en Morón y le gritaron "ladrón"

Nicolás Wiñazki denunció este lunes 3 de junio que motochorros le robaron una suma de dinero que había retirado de una sucursal bancaria en la localidad bonaerense de Morón. "Fue una secuencia rara", precisó el periodista. Al narrar el incidente, contó que hablaba por teléfono con una diputada al momento en que un hombre que estaba parado en la puerta de un local le arrebató el saco donde llevaba la plata, y se subió a una moto que lo esperaba para escapar.

Durante la apertura de TN Central, el conductor relató lo que le sucedió: "Me robaron a eso de las tres y pico de la tarde. Saqué plata del banco donde saco siempre. No era mucha. Venía para el canal y después de unos 15 minutos de camino, paré en un kiosco en el que no suelo parar, o sí lo hago cada tanto. Abrí la puerta del auto y agarré el saco, uno muy lindo, sin saber que ahí estaba la poca plata que había sacado. Lo agarré porque ahí tenía las llaves del auto"

"Cuando caminé al quiosco había una persona parada; yo estaba hablando por celular con una diputada, y esa persona me manoteó el saco, corrió, se subió una moto donde obviamente había alguien manejándola y se fue. Hay algo que se les cayó y capaz ahí estén las huellas", agregó.

El hijo de Miguel Wiñazki agradeció "al ministro de Seguridad Bonaerense Cristian Ritondo; a la Policía local de Morón que llegó rápido". Y opinó: "Creo que es imposible que me hayan marcado. Ni yo sabía que iba a ir a ese quiosco. Fue una secuencia rara. Es más, en ese momento apareció un vecino al que también le habían robado ahí. No vinculo nada que tenga que ver con el trabajo ni creo que haya sido una salidera. Lo investigará la Policía".

El periodista contó otro episodio que le ocurrió cuando era asistido por la Policía: "Mientras estaba ahí pasó un auto y me gritaron 'ladrón'. No soy un ladrón. Tampoco me victimizo. Otro auto también me gritó 'chorro'. ¿Qué le pasa a esta gente que si contamos cosas que no le gustan nos gritan 'chorro y ladrón'"? ¿A quienes están defendiendo?.

"No es algo que me suela pasar que me griten así. Cada tanto me gritan. Ahora, ladrones nosotros no somos. No estamos ahí robando. Yo no soy la persona que dijo que no dije que todo lo que tuve en la otra vida era de otra persona que está en el cielo", manifestó.

Wiñazki se refirió así a la grabación que se mostró en el programa Periodismo Para Todos (PPT) donde el empresario Lázaro Báez presuntamente reconocería a su abogada que era testaferro del expresidente Néstor Kirchner, algo que el propio dueño de Austral Construcciones desmintió desde la cárcel durante un reportaje telefónico.

"Chorros nosotros no somos. No los estamos estafando con las noticias. Es muy extraño que tenga que explicar esto pero algo está pasando en una parte de la sociedad que ataca a algunos periodistas", concluyó el comunicador.

F.D.S./F.F.