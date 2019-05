Lázaro Báez negó la supuesta conversación telefónica: "Ya no me sorprende nada"

Lázaro Báez negó haber sugerido, en una supuesta charla con su abogada, que era el testaferro de Néstor Kirchner, según una escucha difundida por varios medios. "Esa conversación que se filtró no existe", manifestó el empresario este martes 28 de mayo, detenido en el penal de Ezeiza por lavado de dinero desde 2016.

"Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba, me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo hiciera", habrían sido las palabras textuales del empresario K, Báez expuestas en un audio que estaría en manos de la Justicia, según publicó el portal de Todo Noticias. Desde el mismo sitio detallaron además que las escuchas serían de una conversación que el santacruceño mantuvo con su defensora, la doctora Elizabeth Gazaro y harían referencia al exjefe de Estado, fallecido en 2010.

En un reportaje telefónico con el periodista Tomás Méndez para el programa ADN Periodismo Federal, emitido por C5N, Baez negó la existencia del presunto audio: “Esa supuesta conversación que se filtró no existe, por supuesto que jamás existió. Sería una falta de respeto a mi amigo. Además, es no conocerlo".

"No me sorprende nada porque la verdad, habría que retrotraer la mirada sobre lo que ha sido el desarrollo del expediente, desde el momento en el que me han detenido con una justificación irrisoria, donde el doctor (Sebastián) Casanello manifiesta que no existía un plan de vuelo y que nuestra supuestamente nuestra intencionalidad era fugarnos del país, cuando por legislación ninguna aeronave se puede mover o carretear o ponerse en marcha si no tiene la autorización previa de un plan de vuelo con un destino específico", agregó el extitular de Austral Construcciones.

La caída en desgracia de la familia de Lázaro Báez a tres años de sus detención

Baez también denunció que recibió visitas en la cárcel de miembros de la Agencia Federal de Inteligencia: "Vino gente de la AFI y me dijo que la doctora Cristina Fernández de Kirchner quedaba con un promedio muy alto de intención de voto. Toda esta campaña está destinada a frenarla a ella y a destruir al peronismo. El liderazgo de Cristina es mucho más fuerte que el de cualquier otro supuesto y posible candidato“. Y concluyó: "En su momento se aclarará porque nosotros haremos las presentaciones en el lugar adecuado".

F.D.S./F.F.