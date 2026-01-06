Estacionar en las principales ciudades turísticas de la Argentina puede ser un desafío para quienes llegan por primera vez. En muchos casos, el viejo parquímetro quedó en el pasado y fue reemplazado por aplicaciones móviles que regulan el estacionamiento medido. Conocerlas antes de viajar es clave para evitar multas y contratiempos.

En Mar del Plata, el sistema de estacionamiento medido se gestiona a través de una aplicación oficial que permite activar y desactivar el tiempo de estacionamiento desde el celular. El usuario debe cargar la patente del vehículo y asociar un medio de pago.

El cobro se realiza por minutos efectivos, lo que permite pagar solo el tiempo utilizado. El sistema rige en el microcentro y en zonas de alta circulación, con horarios diferenciados según el día.

En Mendoza, el estacionamiento medido también funciona mediante una app, complementada en algunos sectores por puntos de venta físicos. La aplicación permite seleccionar la zona, cargar crédito y controlar el tiempo de uso en tiempo real.

Es importante prestar atención a la señalización, ya que los horarios y tarifas varían según el área de la ciudad y no todas las calles están alcanzadas por el sistema.

En Bariloche, el estacionamiento medido se aplica principalmente en el centro y áreas turísticas cercanas al lago. La app local permite registrar el vehículo, habilitar el estacionamiento y pagar de manera digital.

Durante la temporada alta, los controles se intensifican, por lo que es fundamental activar correctamente el servicio para evitar infracciones.

Antes de viajar, descargar las aplicaciones correspondientes, registrarse con anticipación y cargar un medio de pago facilita el uso del sistema una vez en destino. Además, revisar horarios, zonas habilitadas y excepciones —como feriados o franjas gratuitas— puede ahorrar tiempo y dinero. En ciudades con alta afluencia turística, tener la app correcta es tan importante como encontrar un buen lugar para estacionar.