Flybondi amplía su red desde Córdoba: vuelos directos a Ushuaia, El Calafate e Iguazú

Flybondi, la primera aerolínea de bajo costo de Argentina, anunció que ampliará su oferta desde Córdoba con tres nuevas rutas directas: Ushuaia, El Calafate y Puerto Iguazú. Estos tramos comenzarán a operar desde el 10 de diciembre.

Detalles de las nuevas rutas

Córdoba–Ushuaia: con tarifas desde $119.999 por tramo, a partir del 6 de diciembre, los miércoles y domingos,

con tarifas desde $119.999 por tramo, a partir del 6 de diciembre, los miércoles y domingos, Córdoba–El Calafate: a partir del 10 de diciembre, lunes y viernes, con pasajes desde $119.999.

a partir del 10 de diciembre, lunes y viernes, con pasajes desde $119.999. Córdoba–Puerto Iguazú: con cuatro frecuencias semanales, retomará operaciones el 4 de diciembre. Los tickets parten desde $44.999.

Más opciones para el verano

Con estas incorporaciones, la compañía llegará a un total de 10 destinos desde la ciudad, reforzando su posición como segundo centro operativo más relevante, detrás de Buenos Aires.

En total, Flybondi ofrecerá vuelos a 7 ciudades argentinas, desde Buenos Aires, Bariloche, Neuquén, Salta, Iguazú, El Calafate hasta Ushuaia; y 3 internacionales, a Río de Janeiro, Florianópolis y Asunción.

La compañía busca acompañar la temporada de verano con 15.000 vuelos programados y la incorporación de nuevas aeronaves para sostener la demanda.

Democratización del avión

Desde su desembarco en 2018, la aerolínea ya transportó a más de 16 millones de pasajeros, de los cuales el 20% voló por primera vez. Con esta apuesta, refuerza su compromiso de democratizar el acceso al transporte aéreo, ampliar la conectividad del interior del país y potenciar el turismo receptivo.