Mionca: el festival de foodtrucks más grande de la provincia llega a Alta Gracia

Del 16 al 18 de enero, Alta Gracia volverá a convertirse en uno de los principales polos del verano cordobés con una nueva edición de Mionca, el festival de foodtrucks más grande de la provincia. El evento se desarrollará en el Parque del Sierras Hotel, un predio al aire libre ubicado en el corazón de la ciudad, y contará con entrada libre y gratuita durante las tres jornadas.

El eje central del festival será la propuesta gastronómica, con más de 40 foodtrucks que ofrecerán una amplia variedad de sabores. El público podrá elegir entre hamburguesas, pizzas, tacos, shawarmas, arepas, helados y otras especialidades, además de bebidas como café de especialidad, cervezas artesanales, gin, vermut y tragos diseñados para acompañar cada momento del evento.

A la oferta culinaria se suman distintas experiencias que distinguen a Mionca dentro del circuito de festivales. Entre ellas se destacan espacios inmersivos como la Experiencia Pi, propuestas de creación colectiva como el Ilustrazo, un ciclo de Cine en el Pasto con cortos animados de realizadores cordobeses y un Espacio de Emprendedores que reúne iniciativas de diseño, producción local e innovación.

La música es otro de los pilares del festival, con una grilla enfocada en el talento cordobés y una propuesta que abarca rock, pop, indie, jazz, blues, electrónica y nuevas fusiones. Durante los tres días se presentarán DJ’s de Cabina Dahaus, The Rhythm Gamblers, Lu Ferreyra, Só y otros artistas, junto a intervenciones itinerantes como el coro Misty Soul y el Circo Da Vinci.

Mionca también incorpora un fuerte componente educativo y ambiental. El Espacio del Universo ofrecerá observaciones astronómicas con telescopios y un sistema solar animado de gran escala, pensado para grandes y chicos. Además, el festival contará con un plan de gestión ambiental que incluye la medición de la huella de carbono, acciones de concientización y prácticas para reducir el impacto ecológico.

El evento propone un formato abierto y relajado, pensado para disfrutar en familia, con amigos e incluso con mascotas, invitando a los asistentes a llevar reposeras o mantas y vivir el festival a su propio ritmo.