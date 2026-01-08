Sabina Frederic: "Que los gobernantes defiendan los casos de letalidad policial los multiplica"

Un oficial de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos asesinó a disparos a una mujer este miércoles en Minneapolis, Minnesota durante un operativo. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Sabina Frederic, exministra de Seguridad de la Nación, remarcó que el hecho fue avalado por el presidente Donald Trump y que forma parte de "la acción disciplinadora". Además, cuestionó "el protocolo de Patricia Bullrich" y advirtió que la defensa de los gobernantes de los casos de letalidad “los multiplica”.

Sabina Frederic es una antropóloga por la Universidad de Buenos Aires, con doctorado en Antropología Social por la Universidad de los Países Bajos. Es profesora de la Universidad Nacional de Quilmes, investigadora independiente del CONICET y forma parte del Instituto de Política sobre Delitos, Seguridad y Violencia. Fue ministra de Seguridad de la Nación entre 2019 y 2021. Además, fue presidenta de la Agencia de Cooperación Internacional y Cascos Blancos en 2021. También se desempeñó como subsecretaria del Ministerio de Defensa de la Nación en el año 2009.

Madre de tres hijos y poeta: quién era Renee Nicole Good asesinada por un agente de migraciones en Minnesota

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Queremos tratar de comparar lo que pasó en Minneapolis con los excesos en la fuerza de seguridad con lo que pasó en otros momentos en Estados Unidos, normalmente es contra las minorías, pero en este caso se da con una wasp. ¿Hay algún punto de contacto con situaciones que se dan en el protocolo de Bullrich? ¿Es habitual que en cualquier fuerza de seguridad, incluso en un ejército, siempre va a haber mala praxis?

En realidad lo que ocurrió ayer en Minneapolis está por fuera de la legalidad en Occidente. No puedo hablar de cómo son las reglas ni en África ni en algunos países de Asia, pero sin duda en Occidente. Lo que se repite en este caso es el aval del gobierno de Donald Trump a la acción de este grupo ICE, que es un grupo especial orientado hacia el control migratorio. Son fuerzas federales. Se repite en el aval que ha tenido en gobiernos de derecha en Argentina o en el libertario, como venimos asistiendo en discursos públicos de Bullrich especialmente, que se ha convertido en la que sale generalmente como vocera de este tipo de defensas.

Hay épocas en las que excepcionalmente ocurren con baja frecuencia. Lamentablemente, en Argentina no tenemos un monitor estatal público que pueda registrar eso, pero hay organismos que se ocupan. Hay épocas en las que sube la violencia letal de las instituciones estatales, como la policía, también los servicios penitenciarios. En la Argentina vienen siendo uno de los que más letalidad generan en personas detenidas. Todos nuestros países tienen protocolos y mecanismos que evitan este tipo de acciones. Ahora, hay mucha diversidad al mismo tiempo.

Estados Unidos tiene épocas en las que aumenta la violencia letal de la policía con aval. Estados Unidos tiene un componente que nosotros no tenemos de la misma forma, que es el racismo estructural que hay en Estados Unidos y que en general actúa contra la población afrodescendiente o migrante. Sabemos que tenemos racismo en Argentina, aunque es un racismo más atravesado por las diferencias de clase social.

Francia tiene también una historia trágica de violencia policial. Las revueltas que se produjeron en 2005 en la banlieue francesa fueron detonadas por una persecución de la policía blanca contra hijos de terceras generaciones de migrantes. La enorme mayoría de la policía es blanca, no hay prácticamente policía negra ni mestiza. Los chicos terminaron electrocutados en la persecución y eso desató una ola de violencia en los suburbios.

Hay países que tienen más historia de letalidad. Brasil tiene una letalidad policial altísima, México también, Colombia también. Argentina tiene una letalidad baja si uno la compara con estos otros países, y eso tiene mucho que ver con nuestra historia y con cómo procesamos la dictadura militar, a pesar de que haya gobernantes que la defienden. Hay mucho que se hizo desde la gestión tanto de Defensa como de Seguridad. Tenemos una tasa de homicidio baja en Argentina comparada con el resto, inclusive con Estados Unidos. La nuestra es de cuatro cada 100.000, la de Estados Unidos de seis cada 100.000. Entonces, hay diferencias.

Lo que sí ocurre es que cuando hay una defensa política de los máximos gobernantes, eso obviamente alienta. Hemos asistido en las últimas semanas a dos o tres casos en la Ciudad de Buenos Aires gravísimos, a plena luz del día, donde un policía de la Ciudad remató a una persona en medio de un conflicto donde no había armas, a plena luz del día, con una escopeta con munición de bala de goma, lo mató, y dejó herida a esa mujer. Otro episodio en Constitución. La Policía de la Ciudad es una policía que suele ser más agresiva y letal que otras jurisdicciones, y eso tiene que ver con las políticas. Hay una relación directa. No quiere decir que una gestión que controle un poco más la formación, que sostenga programas de uso racional de la fuerza, como ocurrió en la gestión de Garré y hemos continuado nosotros, no tenga ningún caso, pero bajan sensiblemente.

Trump dijo que Venezuela "entregará" hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU. y llamó "feos" a los manifestantes

En este caso, en el que podrían haber disparado a las gomas del auto, por ejemplo, y no a la cabeza de la persona, ¿a qué le atribuís que haya personas fuera de quicio que pueden hacer cosas así?

No conozco el caso, no sé. Es difícil a veces saber las historias particulares de cada uno de los policías que intervienen en situaciones como estas. Hay condiciones que las hacen más propensas. Insisto en que es una habilitación que Trump haya salido a decir que estaba todo bien. Probablemente el policía supiera que esa era la orden. No importa si hay un, entre comillas, exceso. Es parte de la acción disciplinadora, que también tiene un efecto disciplinador en la gente.

La situación que yo vi es la de una mujer que intenta eludir, como pasó con los muchachos en la Ciudad de Buenos Aires, que terminó también con uno asesinado por la policía. Intentan huir porque se asustan y la policía reacciona de la peor manera. Eso es aleccionador. El policía que hace eso está en este contexto político que lo habilita. A veces hay condiciones en las fuerzas que son más difíciles de explicar, pero que tienen que ver con una lógica sacrificial que existe al interior de estas instituciones, que hace que las personas aguanten las peores condiciones de trabajo, sin descanso, lo que genera una serie de complicaciones emocionales en las relaciones con la familia, y eso hace que esa persona esté en un estado de equilibrio frágil. Ante una circunstancia como esta se convierte en una persona violenta.

Entonces, son una serie de circunstancias, pero insisto: los climas políticos como el que vivimos en Argentina o en Estados Unidos y esta habilitación que se le da a la fuerza, como el protocolo de Bullrich, que afortunadamente tiene una acción judicial en contra, aunque todavía se sigue aplicando, obviamente lo favorecen. Hoy en Argentina tenemos funcionando un protocolo que es a todas luces inconstitucional. Entonces, son una serie de factores, pero hay políticas y procesos de mediano plazo que bajan la incidencia de la violencia.

Lo comparo inclusive con mi propia experiencia durante la época de la dictadura militar y las conversaciones con distintas personas, directamente con militares en la Segunda Guerra Mundial, en el Pacífico. La orden que tenían los militares americanos era que en todas las luchas armadas no quedaban prisioneros, se los mataba a todos. Desde la perspectiva de cierta lógica militar, son los efectos secundarios, que se consideran parte del proceso de endurecimiento. Desde una perspectiva que yo no comparto, son condiciones o efectos secundarios necesarios para aumentar el grado de presión en la seguridad, en la lucha armada, en la guerra, frente al enemigo. Trump sabe que se le podrían haber tirado a las gomas, por ejemplo, pero que haber tirado a la cabeza genera también un efecto disuasorio a futuros casos de personas que traten de escapar del control migratorio.

Exactamente. Es un efecto disciplinador hacia la población, sin duda. Y quiero decir algo sobre el Decreto 941/2025 que reforma el sistema de inteligencia. Esa reforma ya está aplicándose, pero espero que el Congreso o que algún juez lo deje sin efecto, porque va a generar también muchas situaciones de violencia, de discrecionalidad y de persecución, con un personal que ni siquiera va a tener uniforme, lo cual es todavía mucho peor y más temerario, y genera efectos de mayor terror en la gente.

TV

LT