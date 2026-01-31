Nuevo "cierre del gobierno" en EE.UU. por resistencia demócrata a más fondos para Seguridad

Este sábado 31 de enero, el gobierno de Estados Unidos volvió a entrar en un lapso de "cierre presupuestario", situación que duraría hasta el próximo lunes, cuando debería votarse sobre el tema en el Congreso. Este cierre parcial ocurre tres meses después del “shutdown” más extenso en la historia del país, ocurrido en octubre y noviembre de 2025.

El Senado estadounidense había aprobado horas antes un proyecto presupuestario, pero todavía debe validarse en la Cámara de Representantes, durante una votación que se hará a comienzos de la próxima semana para decidir si se levanta -o no- el cierre. Lo que retrasó esta medida fue la firme posición de opositores demócratas, que no quisieron apoyar el otorgamiento de más dinero para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), luego que dos ciudadanos estadounidenses, el enfermero Alex Pretti y la escritora y poeta Renee Good, fueron mortalmente baleados en el estado de Minnesota por agentes del temible ICE, el escuadrón de operaciones antinmigración que el gobierno de Donald Trump instauró para cumplir con sus promesas de campaña de "expulsar a ilegales y delincuentes".

Trump aseguró que "desescalará un poco" la situación en Minnesota pero negó destituciones y defendió a Kristi Noem

El texto que finalmente se aprobó en el Senado este viernes, con 71 votos a favor y 29 en contra, es consecuencia del acuerdo al que llegó el presidente republicano con legisladores demócratas, quienes aceptaron aprobar cinco de los seis ítems de la propuesta presupuestaria, pero pidieron que la parte correspondiente al Departamento de Seguridad Nacional se negocie durante los próximos 15 días.

Alex Pretti

Sin embargo, en la Cámara de Representantes no hubo acuerdo, ya que los demócratas quieren que los agentes federales respeten las mismas políticas que se aplican a las fuerzas del orden estatales y locales, es decir, que no puedan llevar máscaras, deban portar cámaras corporales y no puedan realizar patrullas itinerantes. El senador Chuck Schumer declaró que su objetivo es "frenar a ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y poner fin a la violencia".

Por su parte, el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, expresó: “El Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes evaluará la legislación de gasto aprobada por el Senado según sus méritos y luego decidirá cómo proceder legislativamente. Nuestro compromiso es proteger la salud, la seguridad y el bienestar económico del pueblo estadounidense en todo momento".

Enfrentamiento entre agentes y manifestantes en Minnesota

Parálisis presupuestaria

La Oficina de Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca envió una nota este viernes ordenándole a los diferentes departamentos que "implementen el plan de cierre", por lo que se suspende el grueso de las tareas en reparticiones oficiales, y solo continúan las consideradas críticas. El funcionario remarcó que tiene la esperanza que "esta vez el 'shutdown'sea breve”, haciendo referencia a lo que ocurrió el año pasado.

En 2025, Estados Unidos sufrió el cierre gubernamental más largo de toda su historia. En ese momento, republicanos y demócratas se enfrentaron en el Congreso durante 43 días por las subvenciones a los seguros de salud; mientras tanto, al no haber sido aprobado el presupuesto, miles de funcionarios entraron en suspensión temporal sin poder cobrar sus sueldos, mientras otros, en cargos considerados “esenciales” (policías, etc.), debieron seguir trabajando sin percibir ingresos hasta que el "shutdown" fue levantado y comenzaron a percibir nuevamente sus salarios.

HM/HB