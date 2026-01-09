El empleo en tecnología se desacelera: anticipan menor contratación en IT para el primer trimestre de 2026

La contratación en el sector de tecnología de la información (IT) muestra señales de mayor cautela en el inicio de 2026. Así lo refleja la Encuesta de Expectativas de Empleo de Experis, que relevó a casi 3.800 empleadores de Tecnología y Servicios de IT en 41 países y proyecta una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de +10% para Argentina entre enero y marzo.

El dato confirma una baja en el ritmo de incorporación de personal respecto de mediciones previas, en un contexto marcado por ajustes económicos, avances en automatización y redefiniciones estratégicas dentro de las empresas.

La brecha tecnológica

Según el informe, el 33% de las empresas de IT planea aumentar su plantilla, mientras que el 38% no prevé cambios, el 14% anticipa reducciones y el 15% aún no definió su estrategia de contratación. La ENE de +10% surge de la diferencia entre quienes planean contratar y quienes prevén recortes.

A pesar de esta moderación, la demanda estructural de talento tecnológico se mantiene, aunque con procesos de selección más selectivos y enfocados en perfiles críticos.

Escasez de talento: menos intensa, pero todavía elevada

El relevamiento muestra que el 68% de los empleadores declara tener dificultades para encontrar talento, un nivel inferior al 76% registrado en 2024, lo que sugiere una leve distensión del mercado laboral tecnológico.

Sin embargo, la complejidad persiste en áreas clave:

- 62% de las empresas afirma que las mayores dificultades se concentran en perfiles de IT y datos.

- La competencia por talento especializado sigue siendo un factor limitante para el crecimiento.

Frente a este escenario, las organizaciones priorizan estrategias internas antes que nuevas contrataciones:

- Upskilling y reskilling del personal actual: 29%

- Esquemas de flexibilidad laboral: 20%

- Incorporación de nuevos talentos: 18%

Las habilidades técnicas más demandadas en 2026

En cuanto a competencias, la encuesta de Experis muestra un mapa de demanda más diversificado:

- Ingeniería: 25%

- IT y datos: 23%

- Atención al cliente: 23%

- Operaciones y logística: 22%

- Ventas y marketing: 18%

- Manufactura y producción: 15%

La ingeniería se consolida como la principal habilidad técnica requerida, mientras que los perfiles vinculados a datos y tecnología mantienen un peso central en las decisiones de contratación.

Brasil lidera la región y Eslovaquia cae a nivel global

En el plano regional, los 12 países de América relevados esperan incrementos en sus nóminas de IT durante el primer trimestre.

- Brasil encabeza el ranking regional y global con una expectativa de +58%.

- Puerto Rico muestra la perspectiva más débil de América Latina, con apenas +6%.

“La demanda de talento digital en determinadas tecnologías crece más rápido que la capacidad del mercado para cubrirla”

A nivel mundial, el escenario es dispar: Eslovaquia registra la expectativa más baja, con -14%, mientras que el promedio global se ubica en +35%.

“A nivel global, la necesidad de perfiles de IT se mantiene firme durante el primer trimestre del año”, señaló Marcelo Roitman, Managing Director de Experis Argentina.

Y agregó: “En Argentina, la combinación entre un entorno económico desafiante, la automatización y la evolución tecnológica está llevando a las empresas a revisar con mayor detenimiento sus necesidades de talento”.

El informe, elaborado por la marca de talento tecnológico de ManpowerGroup, anticipa que 2026 comenzará con decisiones más selectivas, orientadas al largo plazo. En ese marco, el fortalecimiento de habilidades técnicas y humanas aparece como un factor clave para sostener la competitividad y preparar el terreno para una futura reactivación del empleo IT.